Víctor Revoredo habla tras renuncia de Óscar Arriola a la comandancia general de la PNP

El jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), general PNP Víctor Revoredo, defendió al todavía comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, y afirmó que su renuncia al cargo respondió a razones de gobernabilidad. Durante una entrevista con Milagros Leiva en el programa “Sin Rodeos”, Revoredo destacó la trayectoria profesional de Arriola y señaló que ambos han trabajado durante años en investigaciones contra organizaciones criminales y casos de secuestro y homicidio.

Revoredo también rechazó las críticas y cuestionamientos surgidos tras el secuestro del empresario minero Jenss Lara en Trujillo, así como las dudas expresadas en redes sociales sobre la rápida captura de varios sospechosos. El general explicó que un equipo especializado de la Dirincri se trasladó a la ciudad para desarrollar labores de inteligencia operativa y aseguró que las investigaciones continúan para determinar los roles de los intervenidos. Según indicó, se realizan pericias y diligencias, entre ellas pruebas de absorción atómica y análisis de teléfonos celulares.

Otro de los temas abordados fue el uso de uniformes policiales por parte de los delincuentes que participaron en el secuestro. Un reportaje presentado en el programa mostró que un equipo periodístico pudo adquirir, por S/210 y sin acreditar ser policía, un uniforme similar al utilizado por el Grupo Especial contra el Crimen Organizado (Grecco). Revoredo consideró que esta situación debe ser corregida y señaló que, ante el diagnóstico de inseguridad, se requieren medidas y cambios normativos para restringir la comercialización de estas prendas.

LUCHA CONTRA LA CRIMINALIDAD

Finalmente, el jefe de la Dirincri reafirmó su compromiso de continuar enfrentando a las organizaciones criminales que operan en Trujillo. Revoredo aseguró que la Policía mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer completamente el ataque y determinar quiénes participaron y cuál era el verdadero objetivo del secuestro. El general sostuvo además que continuará trabajando bajo el lema institucional “Dios, Patria y Ley” y expresó su determinación de combatir a las bandas dedicadas al sicariato, extorsión y secuestro.