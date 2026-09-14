Rafael Rey: “Existe un déficit de S/81 mil millones en el MTC para culminar obras”

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey, sostuvo que el Ejecutivo necesita las facultades legislativas solicitadas al Congreso para acelerar los cambios normativos que requiere el sector. Señaló que la delegación de facultades es una atribución constitucional del Parlamento y permitirá avanzar con mayor rapidez en las medidas planteadas por el Gobierno. En caso de que el pedido no sea aprobado, indicó que el Ejecutivo enviará proyectos de ley con carácter de urgencia para ser discutidos con los congresistas.

Durante la entrevista, Rey también defendió el sistema de concesiones y el cobro de peajes como mecanismos necesarios para impulsar la inversión privada en infraestructura vial. Según explicó, el Estado no cuenta con recursos suficientes para financiar por sí solo todas las obras que necesita el país. El ministro evitó, además, profundizar en sus anteriores discrepancias públicas con Rafael López Aliaga y afirmó que ahora prefiere concentrarse en la gestión del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Respecto a la situación económica del sector, Rey reveló que existe un déficit de aproximadamente S/51 mil millones para culminar obras que ya fueron iniciadas, atribuyéndolo a problemas de gestión, casos de corrupción y arbitrajes perdidos en anteriores administraciones. A esta cifra se suman los cerca de S/30 mil millones que demandaría la construcción de la nueva Carretera Central, elevando la brecha presupuestaria a unos S/81 mil millones. También explicó que una medida cautelar mantiene paralizada la intervención en tramos críticos de la Vía Los Libertadores.

INTERCAMBIO VIAL SANTA ROSA

El titular del MTC informó asimismo que el intercambio vial de Santa Rosa, infraestructura clave para el acceso al nuevo terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, podría quedar culminado hacia mediados de 2027. En materia de seguridad, respaldó la participación de las Fuerzas Armadas en la vigilancia del perímetro de los establecimientos penitenciarios y su intervención en tareas de control del orden interno cuando se presenten situaciones de emergencia. Rey llegó a la entrevista con la muñeca izquierda vendada debido a una fractura sufrida tras una caída.