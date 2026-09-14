Julián Pérez Malqui y un romance que le cuesta a todos los peruanos

La contratación de Susana Landeo Quiñones, una joven abogada de 25 años, en el despacho del congresista Julián Pérez Malqui ha generado cuestionamientos luego de que el programa Sin Rodeos difundiera imágenes que revelarían un presunto vínculo sentimental entre ambos. Landeo Quiñones, quien obtuvo su título de Derecho en julio de 2025, ocupa el cargo de técnica en el Congreso y percibiría un sueldo de S/7,200, monto que, sumado a bonos y gratificaciones, bordearía los S/10,000 mensuales.

Según el informe, las cámaras registraron a Pérez Malqui y Landeo saliendo juntos del edificio donde funciona el despacho parlamentario. Ambos caminaron por el Centro de Lima hasta abordar un taxi, donde se observaron muestras de afecto entre el legislador y su trabajadora. Las imágenes difundidas fueron presentadas como evidencia de una relación que trascendería el ámbito laboral.

El reportaje también mostró conversaciones de Messenger atribuidas a ambos, correspondientes al 29 de julio de 2026, en las que hablarían de una relación sentimental y de un proyecto familiar. A partir de estas evidencias, especialistas consultados plantearon que la contratación podría ser materia de investigación por un eventual conflicto de intereses o presunta negociación incompatible, aunque corresponderá a las autoridades competentes determinar si existe responsabilidad administrativa o penal.

EVITÓ DAR DECLARACIONES

Pérez Malqui fue abordado por las cámaras del programa, pero evitó brindar declaraciones sobre las imágenes y conversaciones difundidas. El caso podría ser llevado a las instancias correspondientes para determinar si la contratación de Landeo se ajustó a las normas del Congreso. Mientras tanto, el reportaje anunció que existen más imágenes y conversaciones que serán difundidas en una próxima emisión.