Daniel Urresti arremete contra Rafael López Aliaga en la recta final de la campaña

En la recta final de la campaña electoral, Daniel Urresti, candidato de Podemos, cuestionó a Rafael López Aliaga durante una entrevista en el programa Sin Rodeos de Milagros Leiva. Lo calificó de “matón” y criticó sus afirmaciones sobre el acceso al agua en los sectores más vulnerables de Lima. Según Urresti, existen vecinos que aseguran haber recibido ofrecimientos de obras que al final no se concretaron durante su gestión.

El candidato también cuestionó la gestión de López Aliaga al frente de la Municipalidad de Lima y señaló que varias obras y servicios no habrían respondido a las necesidades más urgentes de la población. Criticó el estado de las pistas, el recojo de basura y la ejecución de proyectos viales. En contraste, aseguró que, de llegar a la alcaldía, priorizaría el mantenimiento de las vías, la limpieza pública y obras para los sectores ubicados en los cerros.

En materia de seguridad ciudadana, Urresti cuestionó las propuestas de su rival y sostuvo que Lima necesita trabajar de manera coordinada con la Policía Nacional del Perú. Afirmó que la institución enfrenta carencias logísticas y operativas y planteó incorporar 1,000 patrulleros bajo un sistema de renting para reforzar el patrullaje en la capital. También señaló que la municipalidad podría apoyar económicamente la mejora de la capacidad operativa policial.

SU RELACIÓN CON EL FUJIMORISMO

Durante la entrevista, Urresti también fue consultado sobre su eventual relación con la presidenta Keiko Fujimori y sobre su candidatura por Podemos. El exministro explicó que en el pasado fue crítico del fujimorismo, pero que posteriormente tuvo conversaciones con Fujimori para superar diferencias. Asimismo, negó tener compromisos políticos con José Luna Gálvez y sostuvo que su candidatura mantiene independencia respecto del líder de Podemos.