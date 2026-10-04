Rafael López Aliaga y Francis Allison se reconcilian en plena entrevista: “Trabajemos juntos por Lima”

Francis Allison reconoció los resultados de las elecciones municipales y felicitó a Rafael López Aliaga por su triunfo en Lima. El excandidato aseguró que cerca de 1.9 millones de ciudadanos respaldaron su propuesta, pero sostuvo que, como demócrata, respetará la decisión expresada en las urnas. “Si le gana así sea por un voto, se respeta el resultado”, afirmó.

Durante la entrevista, López Aliaga aprovechó el enlace para dirigirse directamente a Allison y plantearle dejar atrás las diferencias surgidas durante la campaña. El virtual ganador de la alcaldía de Lima manifestó su deseo de recuperar la amistad que ambos mantuvieron durante años y destacó el modelo de gestión desarrollado por Allison en Magdalena.

La respuesta de Allison fue inmediata. El exalcalde de Magdalena aceptó reunirse con López Aliaga y anunció que ambos tomarán un café para conversar. Además, aseguró que le dará personalmente la mano, lo felicitará por el resultado y pondrá a disposición de la nueva gestión el apoyo que pueda brindar, aunque aclaró que no busca ocupar ningún cargo público.

ALLISON FELICITÓ A SU ESPOSA

Allison también felicitó a su esposa, Carla Francis, por su triunfo en la alcaldía de Magdalena, y agradeció a los ciudadanos que respaldaron su candidatura. Al finalizar, ambos políticos coincidieron en la necesidad de dejar atrás la confrontación electoral y trabajar por Lima, una ciudad que enfrenta graves problemas como la inseguridad y el tráfico. El encuentro entre ambos fue presentado como un gesto de reconciliación tras la campaña electoral.