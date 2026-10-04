Otra vez a la Municipalidad de Lima: las tareas pendientes de Rafael López Aliaga

Rafael López Aliaga afirmó que su victoria en las elecciones municipales de Lima representa una reivindicación luego de sus anteriores experiencias electorales. Durante una entrevista, sostuvo que esta vez su equipo tuvo un mayor control del proceso mediante la organización de personeros, a quienes atribuyó un papel fundamental en la defensa de los votos de su agrupación política.

El virtual ganador también cuestionó nuevamente el sistema electoral y señaló que mantiene dudas sobre el proceso de conteo. Aseguró que cuenta con un análisis de bases de datos que, según dijo, forma parte de un peritaje internacional y que respaldaría sus denuncias sobre presuntas irregularidades en anteriores elecciones. Sin embargo, estas afirmaciones deberán ser contrastadas con los resultados oficiales y las decisiones de las autoridades electorales.

Sobre su eventual asunción como alcalde, López Aliaga explicó que actualmente corresponde respetar los procedimientos legales y que, como primer regidor, deberá esperar las decisiones que correspondan tras la ausencia del actual alcalde. En ese contexto, defendió la posibilidad de recibir sus credenciales y cuestionó la interpretación de la norma constitucional que establece restricciones para postular a una alcaldía en más de una oportunidad.

SUS PRIMERAS MEDIDAS

En cuanto a sus primeras medidas, anunció que la seguridad ciudadana será su principal prioridad y adelantó una inversión inicial de S/100 millones para combatir la delincuencia. También planteó fortalecer la inteligencia municipal, implementar mecanismos de recompensa para obtener información contra organizaciones criminales y utilizar tecnología para enfrentar las extorsiones. Asimismo, aseguró que impulsará proyectos de transporte masivo y buscará acelerar la ejecución de obras para reducir el tráfico en Lima.