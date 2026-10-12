Eliane Karp desde Tel Aviv: “Pido que le den libertad en casa a mi esposo”

La exprimera dama Eliane Karp reiteró su pedido para que el expresidente Alejandro Toledo pueda salir de prisión y continuar afrontando sus procesos judiciales desde su domicilio, con acceso a atención médica. Durante una entrevista desde Tel Aviv, Karp expresó su preocupación por el estado de salud de su esposo y solicitó que se adopten medidas antes de que su situación empeore. Además, pidió a la presidenta Keiko Fujimori que considere concederle una gracia presidencial por razones humanitarias.

Karp afirmó que todavía no ha recibido una respuesta oficial sobre su solicitud, pese a que, según indicó, la mandataria había señalado que el caso sería evaluado con criterios técnicos, médicos y humanitarios. También cuestionó la demora en el funcionamiento de la comisión encargada de revisar estos pedidos y sostuvo que la situación de Toledo requiere una respuesta de las autoridades. Sus declaraciones se producen mientras continúa reclamando que se considere su estado de salud y su situación judicial.

La exprimera dama también se dirigió al juez supremo que debe resolver los recursos vinculados al caso y solicitó que se permita a Toledo continuar su defensa desde su casa y acudir a una clínica para recibir atención médica. Asimismo, cuestionó las condiciones en las que, según su versión, se desarrolla su defensa legal y afirmó que existen testimonios y elementos relacionados con las cuentas del empresario Josef Maiman que, a su juicio, deberían ser examinados para sustentar su posición.

LLAMADO AL PODER JUDICIAL

Finalmente, Karp sostuvo que existen dos alternativas: que el Poder Judicial resuelva los recursos pendientes y autorice que Toledo afronte sus procesos fuera de prisión, o que la presidenta evalúe concederle una gracia presidencial. La exprimera dama aseguró que ambos continuarían defendiendo su inocencia y manifestó que le gustaría recibir un trato similar al otorgado al expresidente Pedro Pablo Kuczynski, a quien se le levantó el impedimento de salida del país. Karp explicó que la alerta roja de captura que pesa sobre ella le impide viajar al Perú para reunirse con su esposo.