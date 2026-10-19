Rafael López Aliaga y su lucha por la alcaldía de Lima tras las elecciones

Rafael López Aliaga defendió su posición en la contienda por la alcaldía de Lima y cuestionó el desarrollo del conteo electoral, al asegurar que su equipo revisó el 100 % de las actas y obtuvo una diferencia de aproximadamente 50.000 votos. Durante una entrevista televisiva, expresó su desconfianza hacia la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y calificó de sospechosas las variaciones en los resultados. Asimismo, indicó que tiene denuncias pendientes y que esperará a que concluya el proceso para explicar sus cuestionamientos, mientras continúa la revisión de los resultados oficiales.

En otro momento, el dirigente de Renovación Popular alertó sobre la posible magnitud del próximo fenómeno de El Niño y advirtió que Lima podría afrontar problemas de abastecimiento de agua y alimentos, además de emergencias sanitarias por las lluvias y la activación de quebradas. Por ello, exhortó al Congreso a otorgar al Gobierno las herramientas necesarias para actuar frente a los desastres naturales y la criminalidad. Entre sus propuestas, planteó instalar geomallas en zonas vulnerables y establecer en Chosica un centro logístico con alimentos, medicinas y otros recursos para atender a la población afectada.

En materia de seguridad ciudadana, López Aliaga sostuvo que la lucha contra las extorsiones y el sicariato requiere fortalecer la inteligencia policial y la coordinación entre las instituciones del Estado. También propuso medidas judiciales más severas para los responsables de estos delitos y defendió la necesidad de acelerar los procesos contra las organizaciones criminales. En cuanto al transporte público, anunció que buscará impulsar nuevos corredores metropolitanos en vías como la Panamericana Norte, la avenida Universitaria y la Vía Expresa Sur, además de renovar la flota de buses con unidades modernas y evaluar la incorporación de vehículos eléctricos.

SU OBJETIVO SI LLEGA A SER ALCALDE

Finalmente, López Aliaga reiteró su intención de solicitar mayores competencias para la Municipalidad de Lima en educación y salud, con el propósito de impulsar programas de alimentación escolar, acceso a internet satelital y entrega de tabletas a estudiantes de zonas vulnerables. Asimismo, señaló que promoverá coordinaciones con las autoridades del Callao para mejorar las rutas de transporte entre ambas jurisdicciones. Durante la entrevista, el dirigente también defendió su respaldo a las medidas del Gobierno relacionadas con la seguridad y la prevención de desastres, al considerar que la situación exige decisiones oportunas y una mayor articulación entre las autoridades nacionales y municipales.