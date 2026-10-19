¿Crisis en el APRA? Carla García y Belén García hablan sobre la situación del partido

El Partido Aprista Peruano atraviesa un periodo de reorganización tras los resultados desfavorables en las últimas elecciones. Durante una entrevista en el programa Sin Rodeos, Carla García reconoció que la agrupación no obtuvo los resultados esperados, pero anunció que en diciembre se realizará un Congreso Nacional para elegir a una nueva directiva. La dirigente sostuvo que el APRA debe adaptarse a los cambios en la comunicación y en la forma de hacer política, así como abrir espacios a nuevos liderazgos que permitan recuperar la confianza de la ciudadanía.

Por su parte, Belén García, secretaria general del partido, rechazó que exista una división formal en la organización y afirmó que las controversias involucran a siete militantes a quienes acusó de realizar actos contrarios a los estatutos partidarios y a la normativa electoral. Según explicó, estas personas habrían convocado un congreso partidario después de ser revocadas de sus cargos, pese a que la convocatoria fue declarada nula por las instancias internas. Además, indicó que el 14 de octubre el Sexto Juzgado de La Libertad emitió una medida cautelar relacionada con la disputa, lo que trasladó el conflicto al ámbito judicial.

Carla García, en tanto, defendió la necesidad de transparentar las discrepancias internas y sostuvo que la fraternidad partidaria no debe confundirse con la complicidad frente a posibles irregularidades. En ese sentido, advirtió que las convocatorias paralelas y la recolección de firmas sin una coordinación institucional podrían favorecer la formación de facciones dentro de la agrupación. Ambas dirigentes coincidieron en que el próximo Congreso Nacional debe garantizar la participación de la militancia y permitir la elección de autoridades bajo el principio de “un militante, un voto”.

BUSCARÁN RECUPERAR SU INSCRIPCIÓN

Finalmente, las representantes apristas señalaron que el partido buscará recuperar su inscripción y mantener una posición de oposición constructiva frente al Gobierno de Keiko Fujimori. García sostuvo que el APRA puede desempeñar un papel de diálogo y negociación política en el Congreso, aunque reconoció que su ausencia en el Senado y la Cámara de Diputados limita su participación en el debate nacional. Con miras a sus más de cien años de historia, la agrupación enfrenta el desafío de resolver sus diferencias internas, reorganizar su dirigencia y definir una estrategia que le permita recuperar protagonismo político.