Sin rodeos

25/10/2026

Ministro de Salud: "Fenómeno El Niño arrancaría a fines de noviembre, diciembre y enero con intensidad"

Luis Dyer señaló que las autoridades vienen coordinando acciones para responder a una eventual emergencia sanitaria y atender a la población de las zonas más vulnerables.



El ministro de Salud, Luis Dyer, anunció medidas para enfrentar los posibles efectos del fenómeno de El Niño, entre ellas la instalación de hospitales de campaña en el norte del país y el fortalecimiento de la vacunación contra el dengue.

El titular del sector indicó que se están implementando dos hospitales de campaña en Piura y que también se trabaja en la instalación de establecimientos similares en Tumbes, La Libertad, Lambayeque y Áncash. Explicó que estas medidas buscan evitar el colapso de los hospitales existentes, que, según precisó, operan cerca del 90 % de su capacidad.

Respecto a la vacunación contra el dengue, informó que la campaña está dirigida a personas de entre 10 y 20 años, con prioridad en las zonas consideradas de mayor riesgo. Asimismo, indicó que el avance de la primera dosis pasó de aproximadamente 5 % a entre 27 % y 28 % en menos de 40 días. Añadió que el país recibió cerca de 500.000 dosis y realizó una compra adicional de 1,1 millones de vacunas.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

El ministro también exhortó a la población a eliminar recipientes con agua estancada para evitar la reproducción del mosquito transmisor del dengue. Ante las altas temperaturas, recomendó mantener una hidratación constante y evitar la exposición prolongada al sol, especialmente en el caso de adultos mayores, trabajadores al aire libre y niños.


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