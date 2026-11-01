Enrique Castillo sobre los primeros 100 días de Keiko Fujimori: “Le deberían servir para hacer una evaluación de su equipo”

El gobierno de Keiko Fujimori cumple sus primeros 100 días en medio de cuestionamientos por la gestión de la inseguridad ciudadana y su relación con el Congreso. En entrevista en Sin Rodeos con Milagros Leiva, el analista político Enrique Castillo sostuvo que la presidenta heredó una situación compleja, pero también indicó que la mandataria enfrenta críticas por la falta de decisiones concretas.

Castillo señaló que, aunque Fujimori inició su mandato con un discurso firme y convocó a representantes de distintos sectores para conformar su gabinete, esta apertura también habría generado dificultades de coordinación entre los equipos ministeriales. En ese sentido, consideró que los primeros 100 días deberían servir para evaluar el desempeño de los ministros y determinar quiénes están logrando resultados.

Asimismo, Castillo cuestionó el manejo de las relaciones políticas y la falta de consensos en el Congreso, especialmente durante el debate sobre la delegación de facultades legislativas al Ejecutivo.

SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA

En relación con la seguridad ciudadana, el analista sostuvo que la población espera medidas concretas y oportunas. Finalmente, mencionó la necesidad de fortalecer la coordinación entre el Gobierno y las bancadas.