¿Se vienen cambios en el Gabinete? Luis Galarreta responde en entrevista con Milagros Leiva

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, descartó que existan cambios previstos en el Gabinete y rechazó las versiones sobre una posible designación de Edgardo Mosqueira como su sucesor. Durante una entrevista en el programa Sin Rodeos de Milagros Leiva, aseguró que el equipo ministerial se encuentra sólido y cuenta con el respaldo de la presidenta Keiko Fujimori. Asimismo, sostuvo que su permanencia en el cargo depende de la decisión de la mandataria y calificó de especulaciones los rumores sobre una eventual salida después de la emergencia por el Fenómeno El Niño.

Galarreta defendió los resultados de los primeros 100 días de gobierno y afirmó que encontraron serias deficiencias en la preparación frente al Fenómeno El Niño. Señaló que se han intervenido 178 kilómetros de zonas críticas, equivalentes al 85% de los objetivos previstos, y destacó la adquisición de 19 helicópteros para atender emergencias. También indicó que el Ejecutivo ha destinado recursos para trabajos de prevención y respuesta, entre ellos S/ 320 millones adicionales para culminar las obras en la quebrada San Ildefonso, en Trujillo.

Sobre la lucha contra la criminalidad, el premier sostuvo que el Gobierno ha iniciado acciones de coordinación entre la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial para mejorar los resultados de los operativos. Defendió el trabajo del Comando Unificado y anunció que se busca fortalecer la intervención militar en las zonas declaradas en emergencia. Además, rechazó las críticas por una supuesta demora en la aplicación de medidas de seguridad y recordó que los problemas actuales responden a deficiencias acumuladas durante años.

SOBRE REFORMAS INSTITUCIONALES

Finalmente, Galarreta se pronunció sobre la posibilidad de una amnistía para Pedro Castillo y señaló que la decisión corresponde al Congreso, aunque precisó que la bancada de Fuerza Popular mantiene una posición contraria. También respaldó la necesidad de reformas institucionales en el sistema electoral y el Ministerio Público, y reafirmó que el Gobierno apuesta por la libre competencia en todos los sectores. El jefe del Gabinete sostuvo que la gestión de Fujimori tiene una hoja de ruta definida y que los primeros 100 días deben marcar un punto de quiebre para los siguientes años de gobierno.