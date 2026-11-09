¿Rafael López Aliaga se queda sin la alcaldía de Lima? Ernesto Blume analiza decisión del JNE

El expresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, cuestionó la decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que impediría que Rafael López Aliaga asuma la alcaldía de Lima. Según explicó, la normativa establece que, ante una vacancia en el cargo, corresponde asumir al primer regidor electo. Por ello, consideró que el organismo electoral habría incurrido en una ilegalidad al disponer que sea el segundo regidor quien ocupe el puesto.

Blume sostuvo que la prohibición constitucional de la reelección está dirigida a los alcaldes que postulan para continuar en el cargo durante el periodo inmediato siguiente. En el caso de López Aliaga, señaló que este renunció a la alcaldía para postular a la Presidencia y al Senado, tras lo cual Renzo Reggiardo asumió como alcalde. Por esa razón, consideró que su posterior candidatura como primer regidor no constituiría una reelección encubierta.

El exmagistrado también cuestionó que el JNE haya cambiado de criterio frente a resoluciones anteriores. Como ejemplo, mencionó un pronunciamiento del 18 de agosto de 2026 relacionado con un candidato que postuló como primer regidor después de haber sido alcalde. Según indicó, en aquella oportunidad el organismo electoral permitió su candidatura y concluyó que la posibilidad de asumir posteriormente la alcaldía no configuraba una infracción.

ALTERNATIVAS LEGALES

Respecto a las alternativas legales, Blume señaló que podría presentarse una acción de amparo, aunque precisó que el procedimiento de proclamación y una eventual apelación todavía deben seguir su curso ante los organismos electorales. Finalmente, consideró que el JNE estaría dejando de lado su responsabilidad de garantizar que los resultados electorales respeten la voluntad popular, expresada en las urnas a favor de Renovación Popular y de López Aliaga.