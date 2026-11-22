Chantal Toledo, hija del expresidente Alejandro Toledo, reapareció públicamente después de varios años de distanciamiento familiar y habló sobre el estado de salud de su padre, quien permanece recluido en el penal de Barbadillo. En una entrevista con la periodista Milagros Leiva, contó que retomó el contacto presencial con él hace aproximadamente un mes y que el reencuentro fue muy emotivo, pero también doloroso al encontrarlo en una condición física y cognitiva deteriorada.

Durante la conversación, Chantal afirmó que el exmandatario presenta problemas cardíacos, presión arterial elevada, cáncer de próstata, complicaciones renales y dificultades de movilidad, además de un importante deterioro cognitivo. Indicó que esta situación está respaldada por documentación médica entregada por su defensa a las autoridades. También expresó su preocupación por las condiciones de atención especializada que, según señaló, no tendría disponibles en el establecimiento penitenciario.

La hija de Toledo precisó que su pedido no es un indulto ni busca modificar las condenas o el proceso judicial que afronta su padre, sino que se le permita cumplir su detención bajo arresto domiciliario. Sostuvo que, debido a su edad y estado de salud, necesita recibir atención médica especializada y contar con las condiciones necesarias para sus tratamientos. Asimismo, pidió a las autoridades competentes que evalúen el caso con un criterio humanitario y actúen con rapidez.

¿POR QUÉ DESAPARECIÓ DE LA ESCENA PÚBLICA?

Chantal también aclaró que el distanciamiento que mantuvo con sus padres respondió a motivos estrictamente familiares y no a razones políticas ni a la controversia relacionada con su hermana Saraí. Sobre la situación judicial del expresidente, evitó pronunciarse por recomendación de los abogados y recordó que sus procesos continúan. Finalmente, manifestó que le gustaría permanecer en el Perú para acompañarlo si obtiene el arresto domiciliario y aseguró que hará todo lo posible para estar a su lado durante esta etapa.