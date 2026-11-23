Rafael López Aliaga arremetió contra el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) luego de que rechazara el recurso de reconsideración presentado por Renovación Popular para cuestionar la decisión que le impide asumir la Alcaldía de Lima. En entrevista con Milagros Leiva, el exalcalde calificó el fallo como una vulneración de la voluntad popular y sostuvo que se trata de la cuarta ocasión en que, según afirmó, le arrebatan un proceso electoral. “Es la cuarta vez que me roban un proceso electoral”, manifestó, al reiterar sus acusaciones contra los organismos electorales.

El dirigente político defendió su posición argumentando que existe una diferencia jurídica entre postular directamente a una reelección y asumir la alcaldía mediante sucesión. Para sustentar su interpretación, mencionó los artículos 195 y 139, inciso 9, de la Constitución, y cuestionó que el JNE aplique restricciones que, a su juicio, no corresponden a su situación. Asimismo, aseguró que el organismo electoral excedió sus competencias al pronunciarse sobre disposiciones de la Ley Orgánica de Municipalidades.

López Aliaga también anunció que recurrirá al Tribunal Constitucional y que evalúa acciones por las vías penal y competencial, además de una denuncia constitucional ante el Congreso de la República. En otro momento de la entrevista, defendió a Janet Talavera, a quien consideró preparada para dirigir la Municipalidad de Lima. Precisó que, si su situación no se resuelve antes del 1 de enero, ella deberá asumir la alcaldía y él ejercerá como regidor, en cumplimiento de la ley.

ACUDIRÁ AL TC

Durante la conversación, el exalcalde reiteró sus cuestionamientos al presidente del JNE, Roberto Burneo, y denunció supuestas irregularidades en anteriores procesos electorales, incluidos los comicios de 2021 y 2026. También afirmó que su intención es continuar trabajando por Lima y atender las demandas de los sectores más vulnerables, especialmente en materia de agua potable, infraestructura vial y servicios municipales. Finalmente, aseguró que no abandonará su defensa legal y que mantiene su disposición de participar en la gestión de la capital.