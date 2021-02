¿Tendremos regulaciones para los juegos en línea en 2021?

Foto de RODNAE Productions en Pexels

Perú es el segundo país (después de Argentina) con el mercado de juego de apuestas y azar más grande de Latinoamérica. La industria mueve cerca de 3 mil millones de soles anuales, y hay por lo menos 84 mil tragamonedas y 740 casinos físicos en todo el país.

El interés por esta industria y por su potencial económico aumentó en 2018 cuando se lanzó el Proyecto Normativo del juego online desde la Dirección General de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas (DGJCMG). Perú está próximo a seguir los pasos de Colombia en materia de regulación de casinos online convirtiéndose en un nuevo referente regional.

El Proyecto Normativo

Oficialmente, "Proyecto Normativo para los Juegos y Apuestas Deportivas a Distancia Utilizando el Internet o Cualquier Otro Medio de Comunicación". Con la aprobación de Proyecto se puede avanzar en la creación de leyes que regulen la explotación de los juegos de azar en línea, establecer impuestos para los operadores, y definir las escalas administrativas para su regulación.

Además, con un mercado nacional de apuestas online regulado se pueden crear normas in-situ de integridad del juego a ciudadanos peruanos. Todo esto busca, a su vez, proteger a población vulnerable nacional.

Durante la apertura del Perú Gaming Show de 2018, Manuel San Román, director de la DGJCMG, indicó que el Proyecto, una vez aprobado, tardaría al menos un año en implementarse. Por desgracia, el Proyecto Normativo sigue sin avanzar, y Perú continúa rezagado en legislación.

Entre tanto, ¿se puede jugar al casino online en Perú?

El iGambling o juegos de azar en línea no está prohibido en Perú. Realmente, en el país solo hay dos actividades de juego prohibidas:

Tragamonedas dirigidas a menores de edad (Ley 29149)

Carreras de perros (Ley 10293)

Mientras tanto, se operan libremente casinos por internet y apuestas deportivas. El hecho de que no estén reguladas dentro del territorio nacional, no significa que no lo estén por otros organismos (muchos de ellos internacionales).

Llegados a este punto, se recomienda que el usuario investigue el sitio web en el que desea jugar y se asegure de que cuenta con algún tipo de regulación o licencia extranjera. Proveedores como LeoVegas casino cuentan con certificaciones internacionales como la Licencia de Malta, y algunas regionales de otros países en los que sí opera bajo regulación.

Estas licencias garantizan, entre otras cosas, que los juegos están libres de trampa y que los métodos de pago son seguros. En otras ocasiones, el casino online dispone de herramientas adicionales para que el usuario ponga límites a su tiempo de juego y a la cantidad de sus apuestas.

Lo que se espera cuando se apruebe el Proyecto

Dado que el Proyecto sigue parado, podemos mencionar los dos mayores inconvenientes de la actual regulación:

La ley no permite operar salas de juego por internet dentro del país

Para los operadores nacionales es complicado el tema de integración de medios de pago a través de plataformas digitales

La regulación efectiva del mercado de juegos de azar en línea permitiría ampliar el potencial económico de empresas peruanas y extranjeras.

Para algunos, el mayor beneficio del Proyecto es el posible aumento de oportunidades de inversión ahora que el mercado iGaming está en pleno crecimiento.