Nano Banana 2: nuevo modelo de Google crea imágenes realistas en 4K

Google presentó Nano Banana 2, también conocido como Gemini 3.1 Flash Image, la nueva versión de su popular generador de imágenes que combina la velocidad característica de Gemini Flash con capacidades profesionales antes reservadas a versiones más avanzadas.

A diferencia de su predecesor, este modelo integra conocimiento avanzado del mundo real al nutrirse de la base de datos de Gemini, permitiendo trabajar con información en tiempo real e imágenes de búsquedas web para representar conceptos con mayor exactitud.

Mejoras técnicas y creativas

Entre las innovaciones más destacadas de Nano Banana 2 se encuentra la capacidad de generar texto más preciso dentro de las imágenes, una función clave para crear infografías, materiales de marketing o traducciones visuales con alto nivel de legibilidad.

El modelo también ofrece un seguimiento más estricto de instrucciones complejas, interpretando mejor los matices de cada solicitud para reducir errores y mejorar la fidelidad del resultado final. En términos de coherencia visual, puede mantener la semejanza de hasta cinco personajes y la fidelidad de hasta 14 objetos dentro de un mismo flujo de trabajo, un salto significativo para proyectos narrativos o comerciales.

Resoluciones y calidad profesional

Nano Banana 2 admite múltiples relaciones de aspecto y escalado de 2K y 4K, garantizando imágenes nítidas tanto para publicaciones en redes sociales en formato vertical como para fondos de pantalla de alta definición. Las imágenes pueden generarse en resoluciones desde 512 píxeles hasta 4K, con control total de la relación de aspecto para adaptarse a diferentes formatos sin perder calidad. La mejora en iluminación, texturas y detalles permite obtener resultados fotorrealistas de nivel superior, manteniendo la rapidez que ya caracterizaba a la versión anterior.

Acceso a funciones profesionales y trazabilidad

Una diferencia relevante de esta actualización es la ampliación de funciones que antes eran exclusivas de Nano Banana Pro, permitiendo que más usuarios accedan a herramientas avanzadas sin sacrificar velocidad de generación.

Finalmente, Nano Banana 2 incorpora mejoras en control y trazabilidad mediante tecnologías como SynthID y credenciales C2PA, facilitando la identificación de contenidos generados con inteligencia artificial y garantizando una mayor transparencia en el uso de estas herramientas.