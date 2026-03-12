Claves para obtener mejores respuestas de la inteligencia artificial con ChatGPT

Los mejores prompts de ChatGPT se encuentran en comunidades digitales, foros tecnológicos y páginas especializadas donde los usuarios comparten ejemplos para escribir, estudiar o generar ideas.

También es posible crear buenos prompts describiendo claramente lo que se necesita, el contexto y el tipo de respuesta esperada. Cuanto más específico sea el mensaje, mejores serán los resultados que la inteligencia artificial puede ofrecer.

Otra recomendación es indicar el formato de la respuesta, como listas, párrafos cortos o explicaciones simples. Esto ayuda a que la información sea más clara y útil.

DIFERENTES FORMAS DE PREGUNTAR

Además, probar diferentes formas de preguntar permite mejorar el resultado final, ya que pequeños cambios en la instrucción pueden generar respuestas más precisas.