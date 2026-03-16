Startup peruana desarrolla colmenas inteligentes para proteger a las abejas y mejorar cultivos

La tecnología incorpora sensores inteligentes y sistemas de análisis de datos que permiten monitorear en tiempo real las condiciones dentro de las colmenas.

Una innovación tecnológica desarrollada en la región Junín busca contribuir a la protección de las abejas y mejorar la productividad agrícola. La startup peruana Api Robotics, cofinanciada por ProInnóvate, ha creado colmenas automatizadas e inteligentes que permiten optimizar el proceso de polinización y enfrentar la escasez de polinizadores asociada, en parte, a los efectos del cambio climático.

La tecnología incorpora sensores inteligentes y sistemas de análisis de datos que permiten monitorear en tiempo real las condiciones dentro de las colmenas. El sistema evalúa variables relacionadas con la salud de la colonia, el comportamiento de las abejas y el proceso de polinización.

Con esta información, apicultores y agricultores pueden tomar decisiones basadas en datos para mejorar el manejo de las colmenas y asegurar condiciones adecuadas para los polinizadores. “La nueva apicultura tecnológica no solo fortalece la productividad agrícola, sino que también contribuye a la protección de los polinizadores, actores clave para la biodiversidad y la seguridad alimentaria del planeta”, señaló María del Carmen Arana.

Mayor productividad en los cultivos

Según la empresa, el uso de estas colmenas inteligentes ha permitido incrementar hasta en 30 % la productividad de los cultivos que dependen de la polinización. Hasta el momento, la tecnología ha sido aplicada en más de 100 colmenas, lo que representa cerca de cinco millones de abejas trabajando en cultivos agrícolas. Este sistema ya ha beneficiado a más de 10 hectáreas de producción agrícola.

La solución está dirigida principalmente a empresas agrícolas y consorcios que requieren una alta demanda de polinizadores para la producción de cultivos. Actualmente, Api Robotics ya opera en el mercado nacional y trabaja con cinco empresas y tres asociaciones de productores apícolas.

Tecnología sostenible

Como parte de su propuesta de sostenibilidad, la startup también reutiliza residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) en la fabricación de sus colmenas. Hasta ahora, la empresa ha recuperado 600 kilogramos de estos desechos, contribuyendo a reducir el impacto ambiental de los residuos tecnológicos.