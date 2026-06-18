Facebook e Instagram presentan fallas: usuarios no pueden ingresar a las redes sociales de Meta

Esta mañana, viernes 12 de junio, usuarios de diversos países reportan que las plataformas Facebook e Instagram registran fallas; no se puede ingresar, cargar publicaciones o actualizar el contenido en los servicios de Meta.

Esta situación ocurre tanto en dispositivos móviles como en computadoras. Los inconvenientes también habrían alcanzado a otros servicios vinculados a Meta; hasta el momento, la empresa no ha emitido un comunicado sobre el tema.

WHATSAPP FUNCIONA NORMALMENTE

El problema fue reportado mediante plataformas de monitoreo de fallas digitales y redes sociales, donde usuarios compartieron capturas de pantalla y mensajes sobre los errores que experimentan al utilizar las aplicaciones.

Los usuarios también advierten problemas para acceder a la red social Threads, igualmente propiedad de Meta. Mientras el servicio de mensajería WhatsApp, perteneciente a dicha empresa, funciona con normalidad.