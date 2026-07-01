GTA VI: ¿cuál es el precio estimado del videojuego en Perú?

Tras varios años de espera, los fanáticos de la saga Grand Theft Auto (GTA) podrán disfrutar de la sexta entrega del videojuego que conquistó a grandes y chicos desde el lanzamiento de sus primeras versiones, hace varias décadas.

Perú no ha sido la excepción, y los seguidores de GTA se mantienen expectantes ante la llegada del videojuego a las consolas PlayStation 5 (PS5) y Xbox. Sin embargo, una de las principales preguntas entre los usuarios es: ¿cuánto costará?

COSTO ESTIMADO DE GTA VI

Aunque el precio aún no ha sido confirmado oficialmente, diversos portales especializados en tecnología señalan que el costo estimado de GTA VI en Perú podría rondar entre los S/ 290 y S/ 300 en su versión básica. En tanto, la Ultimate Edition tendría un precio aproximado de S/ 380.

Cabe mencionar que quienes deseen disfrutar de uno de los videojuegos más esperados por los amantes de las consolas podrán realizar la reserva de GTA VI desde este 25 de junio a la medianoche en las tiendas oficiales de PlayStation y Xbox.