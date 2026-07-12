Las cucarachas ciborg: novedoso traje podría convertirlas en un poderoso aliado

¿Pueden las cucarachas convertirse en una esperanza para el ser humano? La respuesta puede venir de un grupo de científicos de la Universidad Tecnológica de Nanyang (NTU) en Singapur, donde, junto a la Universidad de Waseda en Tokio, han creado un sistema que permite a estos insectos ser capaces de respirar y desplazarse bajo el agua.

¿INSECTOS CIBORG?

Aunque parezca una idea salida de un cómic o de un libro de ciencia ficción, las cucarachas ciborg no son una novedad. Los científicos utilizan a los insectos y les implantan electrodos en el cerebro para luego dirigirlos con un simple mando.

Hay un precedente de cómo estas cucarachas han ayudado en la búsqueda de personas entre escombros, pues en 2025, tras el terremoto de 7.7 en Myanmar, se enviaron cucarachas ciborg equipadas con cámaras infrarrojas para participar en operaciones reales. La información recogida por los insectos fue procesada mediante algoritmos de aprendizaje automático.

Lo que busca este grupo de estudiosos es usar la propia musculatura del insecto para ahorrar gastos, por ejemplo, usan mucho menos energía y no necesitan motores para desplazarse, también tienen cierta autonomía, pues solo se les empuja cuando se desvían del camino o se detienen.

EL NUEVO RETO: UNA CUCARACHA ACUÁTICA

Las cucarachas necesitan de espiráculos por los que respiran, son aberturas conectadas a una red de tubos que dejan de recibir oxígeno si el insecto es sumergido. Por eso, los investigadores diseñaron un traje flexible impreso en 3D que funciona de forma parecida a una botella de oxígeno para buceadores.

El sistema tiene un pequeño depósito con una esponja recubierta de dióxido de manganeso, al añadir peróxido de hidrógeno diluido, se produce una reacción química que libera oxígeno de forma gradual. Este oxígeno viajará por cuatro tubos de silicona conectados a los espiráculos e la cucaracha para que pueda respirar mientras permanece bajo el agua.

Según la revista Popular Science, la mochila mide 10 por 10 milímetros y está fabricada con un material similar al plástico mediante impresión 3D.

PRÓXIMOS PASOS

Pero el equipo liderado por el profesor Hirotaka sato de la NTU y su colega Shinjiro Umezu, de la universidad de Waseda, buscan ir más allá. En declaraciones para New Scientist, Sato ha planeado adaptar esta tecnología para desarrollar una especie de traje espacial para insectos ciborg, a fin de que puedan incluirse en futuras exploraciones sobre la superficie de Marte. Incluso, el científico señala que podría adaptarse este diseño a otros insectos con sistemas respiratorios similares como escarabajos o langostas. Aunque este futuro es aún lejano, pues las pruebas no han pasado de unos pocos centímetros de agua.