Adiós a las cábalas: el 77% de los hinchas peruanos ya analiza el fútbol con inteligencia artificial

Sin la Blanquirroja en el Mundial 2026, el aficionado peruano cambió la superstición por los datos.

El Mundial 2026 entró en su etapa decisiva con Francia, Argentina, España e Inglaterra en el protagonismo, y aunque la selección peruana no está en el torneo, en el país la pasión futbolera encontró otro camino. El hincha peruano ya no vive los partidos solo desde la emoción o las cábalas de siempre: ahora los analiza con estadísticas, herramientas digitales y plataformas impulsadas por inteligencia artificial.

Así lo revela una encuesta realizada por Betsson entre aficionados peruanos, según la cual el 77% utiliza herramientas de IA para consultar información y estadísticas futbolísticas. El fenómeno es aún más marcado entre los menores de 35 años: en el segmento de 25 a 34, más del 80% recurre a estas tecnologías para informarse sobre fútbol y consumir el Mundial desde múltiples pantallas.

El dato pesa más que la corazonada

El estudio dibuja un aficionado que analiza antes de pronosticar. Al evaluar el fútbol, el 43% valora principalmente la calidad de los jugadores y el 35% el rendimiento reciente y las estadísticas. Y cuando cambia de opinión sobre un pronóstico, lo hace por el rendimiento previo del equipo (45%) o por una lesión o expulsión (25%). La intuición, esa vieja consejera del hincha, apenas influye en un 2%.

Ese perfil analítico terminó dando resultados. Consultados antes del torneo sobre qué selecciones ofrecerían el fútbol más ofensivo, los peruanos apuntaron a Francia, Argentina y Brasil, y dos de esas tres llegaron a la recta final del campeonato peleando por el título. No fue el único acierto del hincha analista.

Yamal por encima de Messi: el relevo generacional, en números

Cuando se les preguntó qué jugador brillaría más en el Mundial, los encuestados anticiparon el cambio de era que el torneo confirmó. Lamine Yamal lideró las preferencias con el 30.8%, por encima de Lionel Messi (24.7%), Kylian Mbappé (18.4%) y Cristiano Ronaldo (14.7%). El joven español se instaló como emblema de la nueva generación, mientras Messi y Mbappé se repartieron protagonismo en la cima de la tabla de goleadores durante el torneo.

La nostalgia también aparece en el estudio: cerca de 4 de cada 10 hinchas peruanos consideran que Messi y Cristiano Ronaldo están disputando su último Mundial, lo que carga el torneo de simbolismo para una generación que creció viendo a ambas figuras dominar el fútbol.

Cómo disfruta el hincha sin camiseta propia

Sin la Blanquirroja en cancha, el aficionado peruano eligió con criterio a quién mirar: se conecta con las selecciones por el talento, el espectáculo y las grandes figuras. A la hora de disfrutar, manda la intensidad: el 36% prefiere los partidos peleados y el 30.7% los grandes goles y las jugadas ofensivas, frente a un 18.7% que valora el juego colectivo. Los equipos tácticos y ordenados apenas atraen al 4.5%, y las jugadas defensivas y atajadas quedan al fondo de la tabla con un 1.1%.

La implicación va mucho más allá de mirar: el 31.2% afirma que hará pronósticos en todos o casi todos los partidos y el 37.4% varias veces por semana, un nivel de participación impensado hace una década.

El retrato final es contundente. La ausencia de Perú en el Mundial 2026 no debilitó la pasión futbolística: la transformó en una experiencia más global, tecnológica e interactiva. El hincha peruano sigue el fútbol como siempre, pero ahora también lo analiza, lo comenta y lo comparte en tiempo real, con un algoritmo bajo el brazo.