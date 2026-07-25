Identificador de llamadas de Google: cómo activarlo para bloquear spam y posibles fraudes

Las llamadas comerciales, los números desconocidos y los intentos de fraude se han convertido en un problema frecuente para los usuarios de teléfonos móviles. Frente a esta situación, Google incorporó en los dispositivos Android un identificador de llamadas y sistema de protección contra spam, capaz de mostrar quién intenta comunicarse, aunque el número no esté guardado en la agenda.

La herramienta funciona desde la aplicación Teléfono de Google y utiliza la base de datos de la compañía para analizar números, reportes de usuarios y comportamientos considerados sospechosos. De esta manera, el celular puede emitir alertas cuando detecta una posible llamada fraudulenta, una suplantación de identidad o una comunicación comercial no solicitada. Para realizar este análisis, el sistema envía a Google determinada información relacionada con las llamadas entrantes y salientes.

Cómo activar el identificador de llamadas y bloquear el spam

En la mayoría de los dispositivos Android compatibles, el servicio se encuentra habilitado de forma predeterminada. Para comprobarlo, el usuario debe abrir la aplicación Teléfono, ingresar al menú de opciones, seleccionar “Configuración” y acceder a “Identificador de llamada y spam”. Dentro de esta sección podrá activar la opción “Ver ID de emisor y spam” y habilitar “Filtrar llamadas de spam” para impedir que las comunicaciones detectadas como no deseadas hagan sonar el teléfono.

Las llamadas filtradas no desaparecen por completo, sino que quedan almacenadas en el historial para que puedan revisarse posteriormente. También es posible bloquear o reportar manualmente un número sospechoso: basta con seleccionarlo en la lista de llamadas recientes o mantenerlo presionado y elegir la opción “Bloquear” o “Marcar como spam”. Estos reportes ayudan a mejorar los filtros y las futuras alertas del sistema.

Requisitos y anuncio del nombre de quien llama

La detección de llamadas falsas en Android requiere que el dispositivo tenga Android 5.0 o una versión posterior, además de las aplicaciones Teléfono, Contactos y Mensajes desarrolladas por Google. Si alguna de estas herramientas está deshabilitada o no se encuentra instalada, las advertencias podrían no aparecer. Las aplicaciones pueden descargarse gratuitamente desde Google Play Store, mientras que la versión del sistema puede verificarse desde el apartado de información del teléfono.

Android también permite escuchar el nombre o número del emisor antes de responder. Esta alternativa se activa desde “Configuración” de la aplicación Teléfono, en la sección “Anuncio del identificador de llamada”, donde el usuario puede elegir que el aviso se reproduzca siempre, únicamente al utilizar auriculares o nunca. Google recomienda complementar estas funciones evitando responder números desconocidos, compartir el teléfono en plataformas públicas o abrir enlaces sospechosos recibidos por WhatsApp y otros servicios de mensajería.