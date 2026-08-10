Satélite capta el impacto de un cohete de SpaceX contra la Luna a 8.700 km/h

Un satélite de Corea del Sur captó el antes y después del impacto de restos de un cohete de SpaceX contra la Luna, un inusual evento espacial que dejó un cráter y una zona visiblemente más oscura sobre la superficie lunar. Las imágenes fueron obtenidas por la sonda Danuri, operada por el Instituto de Investigación Aeroespacial de Corea del Sur (KARI), que siguió la trayectoria del objeto hasta su colisión a unos 8.700 km/h.

Danuri registró el impacto cerca del cráter Einstein

De acuerdo con el KARI, Danuri inició las observaciones aproximadamente 30 minutos antes de la colisión y posteriormente realizó varios sobrevuelos sobre la zona, completando ocho sesiones de grabación. Las imágenes muestran cómo el terreno cambió tras el impacto: en el punto de choque apareció una superficie más oscura producto del cráter formado y de la dispersión de polvo y fragmentos de roca. El evento se produjo en una zona próxima al denominado cráter Einstein, en la Luna.

Los restos espaciales correspondían a la etapa superior de un cohete de SpaceX, compañía fundada por Elon Musk, utilizado durante una misión lanzada en 2025 para desplegar el módulo lunar Blue Ghost, de Firefly Aerospace. La nave formaba parte del programa Commercial Lunar Payload Services (CLPS) de la NASA, destinado al transporte de instrumentos científicos y tecnología hacia la superficie lunar.

NASA explica por qué el cohete terminó chocando contra la Luna

Según la NASA, la trayectoria de la etapa superior fue modificada por una combinación de fuerzas gravitacionales y actividad solar, lo que terminó llevando al objeto hacia la superficie de la Luna. La agencia estadounidense precisó que el choque no fue programado deliberadamente y aseguró que no existió riesgo para la Tierra ni para otras misiones espaciales que operan alrededor del satélite natural.

Una portavoz de la NASA explicó además que la eliminación de determinadas etapas o componentes de vehículos espaciales mediante impactos controlados o previstos dentro del entorno lunar es una práctica aceptada en algunas operaciones. La agencia recordó que la Luna ha recibido impactos durante miles de millones de años, mientras que las imágenes obtenidas por Danuri permitirán observar con mayor detalle los cambios producidos por este nuevo cráter y la distribución del material expulsado tras la colisión.