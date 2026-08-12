Gemini de Google: inteligencia artificial supera los mil millones de usuarios mensuales

Por medio de un mensaje en su cuenta de la red social X, Sundar Pichai, director ejecutivo de la empresa, anunció que más de mil millones de personas utilizan la aplicación de Gemini, la inteligencia artificial de Google, cada mes.

El ejecutivo destacó que se trata del decimocuarto producto de Google en alcanzar la marca de los mil millones de usuarios, otros productos son su buscador, Gmail, Drive, Android, YouTube y Chrome.

MADE BY GOOGLE

Este anuncio se hace en medio del marco del evento anual “Made by Google”, el cual se celebrará este miércoles en Nueva York, en la que el gigante tecnológico presentará la nueva generación de sus dispositivos con la serie de teléfonos inteligentes Pixel 11 y el reloj inteligente Pixel Watch 5.

El sector de la inteligencia artificial sigue en rápido avance y el rápido crecimiento de Gemini muestra la atención que se le da, a su vez, la intensa batalla por el dominio de la inteligencia artificial. En tanto, OpenAI, su principal competidor, alcanzó en junio los mil millones de usuarios activos mensuales, de acuerdo estimaciones de inteligencia del mercado Sensor Tower.