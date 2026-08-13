Telescopio espacial James Webb detecta la primera “estrella agujero negro” del universo

Un hallazgo que ha sorprendido a la comunidad científica. Gracias al telescopio espacial James Webb (JWST), los científicos descubrieron una “estrella agujero negro”, un tipo de objeto astronómico que antes era desconocido, el cual podría ayudar a resolver el misterio de unos extraños puntos rojos localizados en el universo primitivo.

Dicha estructura, descrita en un estudio publicado en la revista Nature, tendría una edad estimada de 660 millones de años después del Big Bang. Aunque parece una estrella del tamaño de nuestro sistema solar, probablemente es un agujero negro central envuelto en una densa nube de gas.

Dicho objeto produce 100 mil millones de veces más energía que cualquier estrella, una descomunal ráfaga de potencia más cercana a la que genera un agujero negro.

PUNTOS ROJOS EN EL UNIVERSO PRIMITIVO

Desde la entrada del JWST en 2022, se ha observado en el universo primitivo numerosos objetos cósmicos muy brillantes llamados “pequeños puntos rojos”: "La naturaleza exacta de estos objetos ha sido uno de los temas más debatidos de la era del JWST", señaló Rohan Naidu, autor principal del estudio e investigador de la Universidad de Hawái, en un comunicado del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).

Mientras los científicos analizaban imágenes para entender por qué el universo primitivo está lleno de galaxias gigantescas y brillantes, cuando según los modelos teóricos, el cosmos era demasiado joven para que estructuras tan masivas hubieran tenido tiempo de formarse, hallaron un pequeño punto rojo: "Cuando vemos algo muy rojo en el universo, solemos asumir que está rodeado de polvo, como hollín o ceniza", explica Robert Simcoe, coautor e investigador del MIT.

FÍSICA DETRÁS DE LA “ESTRELLA AGUJERO NEGRO”

Mientras el equipo investigaba los datos, descubrió que en ciertas longitudes de onda la luz del objeto simplemente desaparecía. Esto sugiere que no sería el polvo lo que hace que se vea rojo, sino de gas de hidrógeno, pero esto llama a otra pregunta: ¿cómo puede emitir semejante cantidad de energía?

Ante ello, los científicos sugieren que el objeto estaría alimentado por un agujero negro central rodeado por un capullo de gas que lo hace parecerse a una estrella. El equipo bautizó al objeto como MoM-BH*-1. Las siglas BH y el asterisco hacen referencia a 'black hole star', y el número uno sugiere que creen que hay más en el cosmos: "Cada pequeño punto rojo es compatible con ser una estrella agujero negro", concluye el experto.