Tras una década: Instagram cambia el diseño de su nombre

La popular red social Instagram cambió este jueves el logo de su nombre luego de 10 años de mantener el mismo diseño. Adam Mosseri, el director de dicha red social, explicó que se ha optado por una fuente más simplificada y en cursiva para “refrescar” su identidad.

En su cuenta oficial, Mosseri señaló: “El ‘wordmark’ (‘logo del nombre’) arriba de la ‘app’ no ha cambiado en diez años, así que era hora de refrescarlo. Más limpio y moderno, con referencias al original y a la simplicidad y el arte que siempre lo hicieron Instagram”.

“OPINIONES POLÉMICAS”

Además, Mosseri también compartió el nuevo diseño en la red social Threads, integrada en Instagram e igualmente propiedad de la tecnología de Meta, explicando que quería conocer las “opiniones polémicas” de los usuarios, pues muchos hicieron burlas de este nuevo diseño.

En los comentarios se leían mensajes como: “¿Soy solo yo o se lee Instagzam?”, opinó un usuario, en tanto, otros leían “Instaguam” o “Instagzam”, asimismo, algunos usuarios dijeron que apoyaban la renovación, y otros, más nostálgicos, dijeron que se trataba del “fin de una era”.