Día del Niño: guía de inteligencia artificial y seguridad digital para aprendizaje en el hogar

En el marco de la celebración del Día del Niño, Google presentó una guía utilitaria dirigida a madres, padres y educadores para promover el uso seguro y educativo de la tecnología en el hogar. De acuerdo con datos e insights proporcionados por Google, los padres de familia registran un 43% más de probabilidades de emplear comandos de voz en herramientas de inteligencia artificial para resolver sus labores cotidianas.

Ante ese escenario, el gigante de Internet destacó que su plataforma Gemini funciona como un asistente conversacional capaz de explicar conceptos complejos mediante analogías cotidianas, crear historias interactivas de lectura y generar trivias de repaso para evaluaciones escolares.

La propuesta busca que las familias adapten el aprendizaje a los gustos de los menores y resuelvan dudas en un entorno supervisado. Entre los ejemplos metodológicos figuran la adaptación de materias abstractas como las matemáticas mediante ejemplos prácticos, la elaboración de cuentos donde los estudiantes elijan el rumbo de la historia y el diseño de cuestionarios dinámicos con opciones múltiples para medir conocimientos antes de los exámenes.

Controles parentales y pautas en hogar

Asimismo, detalló que los dispositivos con sistema operativo Android integran herramientas de protección conectadas con la aplicación Family Link, accesibles desde los ajustes del teléfono mediante un PIN único de autorización. Este sistema permite programar el bloqueo automático de pantallas en horas de descanso, establecer límites de tiempo por aplicación, pausar plataformas de entretenimiento durante las clases, activar la Búsqueda Segura (SafeSearch), requerir aprobación de adultos para descargas en Google Play Store y monitorear la ubicación geográfica del equipo en tiempo real.

Adicionalmente, la compañía recomendó mantener las computadoras y tabletas en áreas comunes de la vivienda como la sala o el comedor, enseñar a los menores a contrastar las respuestas generadas por la inteligencia artificial con sus textos escolares y garantizar la desconexión consciente para no reemplazar la actividad física ni la lectura tradicional. Para acceder a más recursos pedagógicos y herramientas de bienestar familiar, la fuente remite a la plataforma oficial families.google.