WhatsApp: conoce el truco para borrar hasta 10 GB desde la “papelera oculta” para liberar espacio

WhatsApp puede convertirse en una de las aplicaciones que más espacio ocupa en un teléfono debido a la constante recepción de fotos, videos, audios y documentos. Sin embargo, existe una opción poco conocida, denominada por algunos usuarios como la “papelera oculta” de WhatsApp, que permite localizar los archivos más pesados y recuperar varios gigabytes de almacenamiento.

¿Cómo borrar hasta 10 GB de WhatsApp?

La herramienta se encuentra dentro de Ajustes > Almacenamiento y datos y muestra los elementos que más espacio consumen. La cantidad disponible para eliminar dependerá del uso de cada persona: quienes participan en numerosos grupos o reciben cientos de imágenes y videos pueden acumular 10 GB o incluso más, mientras que un usuario moderado podría encontrar alrededor de 4 GB en contenido prescindible.

Para realizar la limpieza, se debe abrir WhatsApp, ingresar a “Ajustes”, seleccionar “Almacenamiento y datos” y acceder a la opción destinada a revisar y eliminar elementos. Allí aparecerán fotografías, videos y otros archivos almacenados, que pueden seleccionarse manualmente antes de pulsar el ícono de la papelera y confirmar con “Eliminar elementos”. Esta función permite identificar rápidamente el contenido multimedia que más memoria ocupa sin necesidad de borrar conversaciones completas.

La aplicación también ofrece otras alternativas para evitar que el almacenamiento vuelva a llenarse rápidamente. Entre ellas se encuentra desactivar la descarga automática de fotos, videos, audios y documentos, una medida especialmente útil en grupos donde circula una gran cantidad de contenido. Otra posibilidad es utilizar los mensajes temporales, que pueden desaparecer después de 24 horas, siete días o 90 días, reduciendo así la acumulación de información en determinados chats.

Otras funciones para liberar espacio en WhatsApp

Los usuarios también pueden revisar la memoria caché, eliminar conversaciones antiguas y abandonar grupos inactivos que generan un flujo permanente de archivos. Asimismo, es recomendable comprobar la configuración de las copias de seguridad de WhatsApp, especialmente cuando incluyen videos, debido a que estos archivos suelen incrementar considerablemente el tamaño de los respaldos.

WhatsApp también ha reforzado durante 2026 sus herramientas para dispositivos y archivos. Entre las novedades se encuentran funciones para trabajar con documentos, mejoras en WhatsApp Web, llamadas de voz y videollamadas desde el navegador, pantalla compartida y nuevas opciones para los estados. Además, la plataforma mantiene la posibilidad de enviar archivos de hasta 2 GB, una característica que facilita compartir contenido de gran tamaño, pero que también puede incrementar rápidamente el espacio utilizado si no se realiza una limpieza periódica.