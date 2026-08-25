DeepSeek enciende las alarmas: hackers vinculados a China duplican ciberataques usando IA

La inteligencia artificial ya no solo transforma empresas y servicios digitales: también está cambiando la velocidad de los ciberataques. Un reporte de la firma taiwanesa TeamT5, difundido por Bloomberg, puso bajo la lupa a DeepSeek, modelo chino que estaría siendo utilizado por grupos de hackers vinculados al Estado de China para automatizar diferentes etapas de sus operaciones. La advertencia ha despertado preocupación en Estados Unidos y otros países por el impacto que estas herramientas podrían tener sobre gobiernos, compañías e infraestructuras estratégicas.

De acuerdo con TeamT5, los grupos cibernéticos vinculados a China han más que duplicado el volumen de sus operaciones desde que incorporaron modelos de IA a sus tareas, especialmente para labores de reconocimiento, búsqueda de vulnerabilidades y creación de herramientas de explotación. Entre los casos identificados figura Grimfengxi, que empleó DeepSeek para generar código destinado a aprovechar fallas de seguridad; Huapi, que utilizó probablemente un modelo chino contra el sistema de correo de una compañía taiwanesa; y Teleboyi, que recurrió a la tecnología para recopilar alrededor de mil direcciones IP y mapear dominios de una organización objetivo.

¿Por qué DeepSeek atrae a los hackers?

El atractivo de DeepSeek para operaciones de ciberataque estaría relacionado con una combinación de rendimiento, bajo costo, capacidad de personalización y barreras de seguridad menos restrictivas. Charles Li, analista jefe de TeamT5, explicó que el modelo se ha convertido en una opción frecuente entre actores chinos precisamente por sus menores controles frente a herramientas occidentales. Investigaciones de Unit 42, la unidad de inteligencia de Palo Alto Networks, documentaron además a un actor conocido como knaithe o KnYuan que utilizó DeepSeek mediante el framework Hermes Agent para identificar objetivos, evaluar vulnerabilidades, buscar herramientas de explotación e iniciar ataques con un alto grado de automatización.

La investigación de Unit 42 aporta un ejemplo concreto de hasta dónde puede llegar esta automatización. Según sus hallazgos, DeepSeek funcionó como motor de razonamiento para generar código, evaluar fallas de seguridad, seleccionar objetivos y tomar decisiones, mientras Hermes Agent le proporcionaba acceso a terminales y mecanismos de control a través de Telegram. El mismo análisis detectó el empleo de otros modelos chinos, entre ellos Qwen, GLM, Kimi y MiniMax, además de pruebas limitadas con plataformas occidentales. Los especialistas advierten que esta capacidad reduce considerablemente los recursos técnicos y humanos necesarios para ejecutar campañas ofensivas a gran escala.

Occidente pone bajo la lupa a la inteligencia artificial china

El avance de estos modelos también ha abierto una discusión sobre seguridad nacional, protección de datos e inteligencia artificial de código abierto. Estados Unidos ha evaluado restricciones específicas para DeepSeek: el proyecto “No DeepSeek on Government Devices Act” plantea prohibir su utilización en agencias del Ejecutivo federal, mientras distintas administraciones y organismos públicos han adoptado medidas para limitar herramientas consideradas de riesgo en dispositivos oficiales.

El escenario adquiere mayor relevancia porque TeamT5 asegura que DeepSeek ya está siendo empleado en distintas etapas de ataques reales, desde la recopilación inicial de información hasta el desarrollo de métodos para aprovechar vulnerabilidades. Paralelamente, investigadores advierten que los agentes de IA capaces de ejecutar comandos y tomar decisiones de manera semiautónoma están creando nuevos puntos ciegos para la seguridad empresarial, especialmente cuando operan dentro de redes corporativas sin controles adecuados. Para gobiernos y empresas que manejan datos confidenciales, infraestructura crítica o información estratégica, el crecimiento de estas herramientas obliga a revisar con mayor rigor qué modelos de inteligencia artificial pueden acceder a sus sistemas y bajo qué condiciones. (Con información de Infobae).