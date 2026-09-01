BTS en Perú: entradas para conciertos podrán transferirse desde el 7 de setiembre vía Quentro

La cuenta regresiva para los conciertos de BTS en Perú entra en su etapa decisiva. A poco más de un mes de las presentaciones del grupo surcoreano en el Estadio San Marcos de Lima, Ticketmaster Perú confirmó que los fans podrán comenzar a transferir sus entradas mediante la aplicación Quentro desde el 7 de setiembre, dependiendo de la fecha del espectáculo. BTS ofrecerá tres shows en la capital los días 7, 9 y 10 de octubre de 2026, con inicio estimado a las 8:00 p. m.

¿Cuándo se podrán transferir las entradas de BTS en Perú?

La habilitación será progresiva y se realizará aproximadamente 30 días antes de cada concierto. De acuerdo con la información difundida para los espectáculos, las entradas del show del 7 de octubre podrán transferirse desde el 7 de setiembre a las 8:00 p. m.; las correspondientes al 9 de octubre, desde el 9 de setiembre a las 8:00 p. m.; y los boletos para la presentación del 10 de octubre podrán enviarse desde el 10 de setiembre a las 8:00 p. m. Ticketmaster precisa oficialmente que cada boleto tendrá como límite una sola transferencia.

Para realizar el procedimiento, los usuarios deberán utilizar exclusivamente Quentro, aplicación gratuita disponible para dispositivos móviles que permite recibir, visualizar y administrar los boletos digitales. Ticketmaster señala que este es el único método de entrega autorizado para el BTS World Tour ‘ARIRANG’ en Lima y recomienda verificar previamente las condiciones del evento antes de transferir una entrada. Una vez asociada una compra a una cuenta de Quentro, el correo utilizado no puede ser modificado ni desvinculado.

Alerta por estafas y reventa de entradas de BTS

La restricción de una sola transferencia por boleto busca también reducir el margen de acción de los revendedores y posibles estafadores, en medio de la enorme expectativa generada por BTS en Perú. Durante la venta realizada en abril, Ticketmaster Perú registró más de 619 mil usuarios conectados para las tres fechas programadas en Lima. La demanda también ha sido aprovechada por ciberdelincuentes que ofrecen supuestas entradas o membresías de ARMY a través de redes sociales y canales no autorizados.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan evitar la compra de entradas mediante mensajes privados o perfiles desconocidos, revisar la antigüedad y actividad de las cuentas que realizan ofertas y no entregar información personal, bancaria o códigos de seguridad fuera de las plataformas oficiales. Incluso ya se han reportado denuncias de seguidores que entregaron dinero por supuestos boletos para BTS que finalmente resultaron falsos, por lo que los fans deberán prestar especial atención a las ofertas que circulen antes de los conciertos de octubre.