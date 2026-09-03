ChatGPT, Gemini, Claude y Grok sufren fallas simultáneas: reportan problemas a nivel mundial

¡No es tu Internet! ChatGPT, Claude, Grok y Gemini, cuatro de las plataformas de inteligencia artificial más utilizadas del mundo, presentaron fallas casi de manera simultánea este jueves 3 de septiembre, generando una ola de reportes de usuarios que aseguraban no poder ingresar a los servicios, enviar consultas o recibir respuestas con normalidad. Plataformas de monitoreo como Downdetector registraron fuertes incrementos en las alertas durante la jornada.

ChatGPT, Claude y Grok reconocen problemas en sus servicios

En el caso de ChatGPT, OpenAI confirmó una elevada tasa de errores que afectaba tanto a su chatbot como a Codex. La compañía informó posteriormente que aplicó medidas para mitigar el incidente y comenzó a monitorear la recuperación del servicio. Los problemas alcanzaron diferentes funciones y fueron reportados por usuarios de distintas regiones.

Claude, desarrollado por Anthropic, también registró inconvenientes para ingresar a su plataforma y procesar consultas. Su página oficial de estado confirmó errores elevados en varios de sus modelos y afectaciones parciales en Claude.ai, Claude API, Claude Code y otros servicios, mientras sus equipos trabajaban en una solución.

Gemini también registra reportes mientras Grok continúa con incidencias

La plataforma Grok, desarrollada por xAI, reconoció oficialmente problemas en sus modelos. Las incidencias alcanzaron su versión web, Grok dentro de X, las aplicaciones para Android y iOS y su API. La compañía indicó que se encontraba investigando la interrupción y trabajando para recuperar el servicio.

A los problemas se sumaron reportes relacionados con Gemini, la inteligencia artificial de Google, aunque las incidencias fueron menores en comparación con ChatGPT, Claude y Grok y algunos usuarios comenzaron a informar una recuperación progresiva. Por el momento, no existe una explicación oficial que determine si las fallas simultáneas tienen un origen común, por lo que todavía se desconoce qué provocó que varias de las principales plataformas de IA presentaran problemas durante el mismo periodo.