WhatsApp refuerza su seguridad: cómo usar llaves de acceso y verificación en dos pasos

La aplicación de mensajería más popular del mundo sigue mejorando su sistema para reforzar la seguridad de las cuentas de sus usuarios, a fin de evitar intentos de apropiación de perfiles y ofrecer más información frente a llamadas de números desconocidos.

Además del conocido cifrado de extremo a extremo, que se mantiene activo de forma predeterminada, WhatsApp implementó las llaves de acceso, las que permiten volver a iniciar sesión mediante la huella dactilar, Face ID o el código de bloqueo de pantalla.

Por medio de esta novedosa herramienta, podrás verificar la identidad del usuario sin tener que ingresar códigos o PIN adicionales. Ahora es posible añadir más de una llave de acceso a la misma cuenta para quienes usan los sistemas operativos de Android y iOS. Para configurar esta opción, el usuario debe ingresar a Ajustes, Cuenta y Llaves de acceso dentro de la aplicación.

VERIFICACIÓN EN DOS PASOS

Otra mejora es la verificación en dos pasos, la cual da una capa más de seguridad diseñada para impedir que terceros tomen el control de una cuenta, incluso si obtienen el código de acceso de un solo uso. Con la actualización de esta herramienta, podrás emplear una contraseña más extensa, alfanumérica y con caracteres especiales, lo que busca reducir las posibilidades de que sea descubierta o adivinada.

Además, WhatsApp también añadió cambios para identificar llamadas potencialmente sospechosas. Si tienes un dispositivo Android, cuando recibas llamadas de personas que no están registradas en tus contactos, podrás visualizar información adicional antes de contestar, por ejemplo, si el número pertenece a otro país o si existe algún grupo de WhatsApp en común con quien realiza la llamada.