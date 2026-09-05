Conoce el talento peruano que innova con inteligencia artificial: creativa plataforma educativa

Con el propósito de demostrar que en el Perú existe talento capaz de desarrollar tecnología innovadora y competir en escenarios internacionales, dos jóvenes emprendedores peruanos, Raúl Alcántara y Oscar Clemente, junto a un equipo de ingenieros, crearon Entiendo.ai, una plataforma que utiliza inteligencia artificial para personalizar la manera en que los estudiantes aprenden.

La propuesta parte de una realidad: no todos los estudiantes aprenden de la misma forma. Entiendo.ai analiza las interacciones y preferencias de cada usuario para identificar qué formatos y metodologías pueden ayudarlos a comprender mejor un contenido y transforma materiales educativos, como PDFs y presentaciones, en experiencias que pueden incluir videos explicativos, audios, juegos y actividades interactivas.

“Este es un logro para el Perú y demuestra que tenemos talento para crear soluciones que pueden tener impacto más allá de nuestras fronteras. La educación es clave para el desarrollo y creemos que la inteligencia artificial puede ser una gran aliada para mejorar la forma en que los estudiantes aprenden”, afirma Raúl Alcántara, egresado del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).

El proyecto acaba de dar un nuevo paso con la selección de Entiendo.ai para formar parte de Venture Ready: Peru to U.S., iniciativa impulsada por Golden Circle, el U.S. Department of State y la Embajada de Estados Unidos en Perú, que busca preparar a startups peruanas para acercarse al ecosistema de venture capital estadounidense.

Durante las próximas semanas, el equipo fortalecerá su preparación para inversión y podrá conectar con fundadores, inversionistas y expertos del ecosistema tecnológico de Estados Unidos.

“Lo importante es tomar las oportunidades y confiar en las capacidades que tenemos. Esta experiencia nos permitirá seguir aprendiendo, generar conexiones y demostrar que desde Perú podemos desarrollar tecnología con potencial para llegar a otros mercados”, sostiene Oscar Clemente, egresado de los Colegios de Alto Rendimiento (COAR) del Perú y con formación en negocios e inteligencia artificial.

La innovadora plataforma cuenta con el cofinanciamiento de ProInnóvate, del Ministerio de la Producción, a través de su programa PIMEN (Proyectos de Innovación para Microempresas), y actualmente viene siendo implementada en los colegios Saco Oliveros, bajo la dirección de Paola Paico, especialista educativa vinculada a Google for education, quien lidera el componente educativo y acompaña la integración de la inteligencia artificial en el entorno escolar.

El siguiente reto para este equipo peruano será continuar perfeccionando su propuesta y llevar el aprendizaje personalizado a nuevos espacios, con la mirada puesta en un mercado internacional donde la innovación y el talento tecnológico tienen cada vez mayor protagonismo.