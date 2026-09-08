TikTok revoluciona su sección de comentarios con nuevas opciones de voz, fotos y encuestas

La plataforma TikTok anunció una importante actualización que transformará la manera de interactuar en su red social, ya que los usuarios no dependerán únicamente de la escritura, sino que podrán elegir entre nuevas alternativas de comunicación que se implementarán de forma progresiva.

Entre las innovaciones destacan los comentarios de voz, los cuales permitirán grabar mensajes de hasta 60 segundos al pulsar el ícono de un micrófono, función que se lanzará a nivel mundial durante el próximo mes.

Asimismo, la herramienta de comentarios de encuesta ya se encuentra activa globalmente, permitiendo a los creadores plantear preguntas con hasta cinco opciones para conocer la opinión de su audiencia en tiempo real mientras la votación esté disponible.

Opciones visuales y despliegue de funciones

La actualización también amplía las alternativas visuales mediante los comentarios de carrusel fotográfico, que posibilitarán reunir hasta nueve imágenes desde la galería en una sola publicación a partir del próximo mes. A esta opción se suman los comentarios de Live Photo, los cuales ya están disponibles en todo el mundo y permiten subir fotografías con un movimiento similar a un GIF para previsualizar el momento antes de ver la imagen completa.

De esta manera, la aplicación busca que los usuarios puedan hablar en lugar de escribir, consultar a sus seguidores mediante sondeos o compartir múltiples fotografías al responder a cualquier video. Estas características llegarán a los usuarios de manera progresiva, según la disponibilidad de cada función anunciada por la plataforma digital.