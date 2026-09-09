Apple presenta el iPhone 18 Pro: conoce sus nuevas funciones

Los modelos Pro estrenan el procesador A20 Pro de 2 nanómetros y un nuevo sistema térmico para mantener un mayor rendimiento durante más tiempo.

Apple presentó su nueva generación de teléfonos inteligentes, encabezada por el iPhone 18 y los modelos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max con el fin de lograr una mayor integración de la inteligencia artificial, además de mejoras en rendimiento, fotografía, autonomía y diseño.

Los modelos profesionales incorporan el nuevo procesador A20 Pro, fabricado con arquitectura de 2 nanómetros, y un sistema térmico diseñado para mantener un mayor rendimiento durante períodos prolongados. También estrenan una cámara principal Fusion de 48 megapíxeles con apertura variable, orientada a mejorar la fotografía en diferentes condiciones de iluminación.

En cuanto a los precios, el iPhone 18 Pro parte de US$1.199, mientras que el iPhone 18 Pro Max tiene un precio inicial de US$1.299. Ambos equipos concentran las principales novedades de hardware de esta generación, mientras que el iPhone 18 busca llevar las nuevas funciones de Apple Intelligence a un público más amplio.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL MÁS INTEGRADA

Los equipos tendrán nuevas funciones de Apple Intelligence, el sistema de inteligencia artificial de Apple que integra herramientas de productividad, creación de contenido y asistencia directamente en el dispositivo.

Entre las novedades se encuentran avisos automáticos en Safari, automatizaciones mediante texto en Atajos y nuevas funciones durante las llamadas. También se amplían las herramientas para crear y editar imágenes mediante un Image Playground rediseñado y funciones disponibles en Fotos, como Limpieza, Extend y Reencuadre Espacial.

A20 PRO Y NUEVO SISTEMA TÉRMICO

El mayor salto de hardware se encuentra en los iPhone 18 Pro y 18 Pro Max, equipados con el nuevo chip A20 Pro. El procesador cuenta con una CPU de seis núcleos, con dos núcleos de alto rendimiento hasta 20 % más rápidos y cuatro orientados a la eficiencia energética.

El A20 Pro también incorpora aceleradores neuronales para ejecutar funciones de inteligencia artificial directamente en el dispositivo. Su GPU de siete núcleos ofrece, según Apple, hasta 40 % más rendimiento gráfico, mientras que la generación de imágenes con matemática de 8 bits puede alcanzar el doble de velocidad.