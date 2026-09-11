Hogares inteligentes ganan terreno en Perú: mercado ya bordea los US$464 millones

La tecnología empieza a ocupar un lugar cada vez mayor dentro del hogar peruano. Sensores, automatización y equipos capaces de adaptar su funcionamiento a distintas necesidades ya no se concentran únicamente en categorías como seguridad o entretenimiento, sino que avanzan hacia actividades cotidianas como la limpieza y el mantenimiento de los espacios.
Esta evolución ocurre en un mercado de electrodomésticos que viene mostrando señales de expansión. De acuerdo con información de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), el sector movilizó alrededor de S/7,000 millones en 2024 y para 2025 proyectaba un crecimiento de 7%. Durante el primer semestre de ese año, el mercado habría registrado incluso un avance cercano al 10%, impulsado por tecnología, línea blanca y televisores.
Dentro de este escenario, el segmento de hogares inteligentes presenta perspectivas de crecimiento todavía mayores. Según Expert Market Research, el mercado smart home en Perú alcanzó un valor estimado de US$464 millones en 2025 y se proyecta que registre una tasa de crecimiento anual compuesta de 13.1% entre 2026 y 2035, hasta superar los US$1,580 millones al término de ese periodo.
“La tecnología empieza a tener mayor valor cuando resuelve una necesidad concreta. El consumidor ya no evalúa únicamente cuántas funciones incorpora un equipo, sino cuánto puede simplificar una tarea, reducir pasos o ahorrar tiempo dentro de su rutina. Esa búsqueda de practicidad está empujando a las marcas a desarrollar soluciones cada vez más integradas y automatizadas”, explica Paul Saldaña, gerente comercial de Tineco Perú.
De sumar funciones a resolver tareas
Esta evolución también está cambiando la forma en que los consumidores se relacionan con los electrodomésticos. La incorporación de sensores, sistemas de detección y automatización permite que determinados equipos ajusten su funcionamiento de acuerdo con las condiciones de uso, mientras otras soluciones empiezan a integrar en un solo dispositivo tareas que antes requerían distintos productos o implementos.
“Estamos pasando de una lógica en la que la innovación se medía por la cantidad de funcionalidades a otra en la que importa qué tan fácil es incorporar esa tecnología a la vida diaria. El consumidor busca entender qué problema le resuelve un equipo y cuánto puede simplificarle una tarea cotidiana”, señala Saldaña.
Ante una oferta cada vez mayor, el reto está en que el consumidor pueda identificar qué funciones realmente responden a sus necesidades. Más que sumar características, el valor de estas tecnologías empieza a estar en su capacidad para simplificar tareas, reducir procesos y ahorrar tiempo en la rutina diaria.
Esta evolución empieza a reflejarse también en espacios vinculados al diseño y equipamiento del hogar. EXPODECO 2026, que se realiza del 9 al 13 de septiembre en Lima y reúne a más de 245 expositores, incorpora propuestas de tecnología aplicada al hogar. En esta edición, Tineco participa con demostraciones de soluciones de limpieza inteligente.
“Estos espacios permiten que el consumidor vea la tecnología funcionando y entienda qué problema resuelve antes de tomar una decisión de compra. En categorías relativamente nuevas para el consumidor, la experiencia ayuda a convertir conceptos como automatización o sensores en beneficios concretos”, señala el especialista.