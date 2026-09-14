La IA y la carrera por su dominio: China y EEUU chocan sobre regulación de esta tecnología

Tras la reciente renuncia del ingeniero británico de Anthropic, Jacob Coxon, y su alerta por el riesgo de desarrollar una inteligencia artificial (IA) avanzada para la humanidad, las principales empresas de este rubro se han pronunciado y se han mostrado de acuerdo con desacelerar su desarrollo, algo que no ha sido visto con buenos ojos por los líderes de las principales economías del mundo: Estados Unidos y China.

Mientras Donald Trump calificó como “fuerzas negativas” a quienes piden más normas para la inteligencia artificial y considera que Estados Unidos lidera esta tecnología frente a China; Pekin acusó a Washington de esconder una agenda para frenar su desarrollo tecnológico y abogó por una IA “abierta”.

PIDEN TRANQUILIDAD E “IR MÁS LENTO”

Esta controversia llega luego que el fundador de Anthropic, Dario Amodei, pidiera ir a un “ritmo más lento” en el desarrollo de modelos avanzados, posición que ha recibido el respaldo de otros grandes de esta tecnología como Sam Altman (líder de Open AI) y Elon Musk (xAI). En tanto, China acusó a parte de la comunidad tecnológica de Estados Unidos de esconder un “manual de guerra fría” tras esta llamada a la prudencia.

De acuerdo al pronunciamiento chino, Amodei tendría una “agenda oculta” con la que buscaría “estrangular” el desarrollo de la IA en el país asiático, buscando medidas como la prohibición de venta de chips avanzados, para ampliar la brecha tecnológica, y solo después negociar con Pekín una ralentización del sector.

PIDEN UNA IA “ABIERTA E INCLUSIVA” LIDERADA POR PEKÍN

La administración de China no está de acuerdo con el pedido de los creadores de varios modelos de IA y, a su manera de ver, se debe continuar con su desarrollo más allá de sus fronteras, por lo que el presidente Xi Jinping pidió una gobernanza “precisa y efectiva” de la IA y lanzó una organización internacional de cooperación con una treintena de países.

El ministro de Exteriores de China dijo que las narrativas de amenazas solo obstaculizarán el desarrollo de una tecnología que concierne al bienestar de toda la humanidad, por lo que se debe promover una IA “abierta, inclusiva, accesible para todos y orientada al bien”. Este pronunciamiento llega en un momento en que hay una intensa actividad de las empresas del sector como DeepSeek, Moonshot, Alibaba, Tencent o Zhipu, las que compiten con modelos abiertos, a precios bajos y de rápida implantación comercial.