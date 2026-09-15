BTS en Lima: estudiante de la UNI crea simulador 3D del estadio San Marcos para ayudar a fans

La expectativa por los conciertos de BTS en Perú continúa creciendo a pocas semanas de sus presentaciones en Lima. Ante las dudas de miles de integrantes de ARMY sobre la visibilidad desde sus ubicaciones, Ricco Rashuamán Sapallanay, estudiante de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), creó un simulador referencial en 3D del estadio San Marcos, donde la agrupación surcoreana se presentará los próximos 7, 9 y 10 de octubre como parte de su tour mundial ARIRANG.

Simulador 3D permite explorar el estadio San Marcos

El proyecto tecnológico independiente, desarrollado por Rashuamán, estudiante de séptimo ciclo de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas y fundador de la agrupación estudiantil Unicode, se viralizó en redes sociales por recrear de manera referencial el escenario 360° de BTS en Perú. La herramienta permite recorrer virtualmente el estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y obtener una aproximación de la vista que tendrá cada fan durante el espectáculo.

Una de las funciones más llamativas permite buscar una ubicación aproximada por sección, fila y asiento en la zona de tribuna, la única área numerada para los conciertos. Además, el simulador cuenta con modos de visualización de día y noche e incorpora efectos que recrean momentos del show, como los fuegos artificiales que acompañan canciones como “Mic Drop” y “Come Over” dentro del set list del tour ARIRANG. El estudiante adelantó que continuará incorporando nuevas funcionalidades, especialmente pensando en quienes viajarán desde provincias o desde otros países y nunca han visitado el estadio San Marcos.

¿Cómo usar el simulador 3D para el concierto de BTS?

Para utilizar la herramienta, no es necesario instalar aplicaciones ni programas adicionales. Los usuarios pueden ingresar desde su navegador, seleccionar la calidad gráfica —la opción alta está recomendada para computadoras con buena conexión— y posteriormente recorrer el mapa virtual según el tipo de entrada adquirida, ya sea campo o tribuna. En el caso de las zonas numeradas, ARMY puede verificar previamente su fila y número de asiento en Quentro de Ticketmaster y buscarlos dentro de la recreación.

La llegada de BTS también estará acompañada por una tienda Pop-up oficial, que por primera vez ofrecerá en Perú espacios para fotografías, imágenes oficiales y exclusivas del tour mundial, además de mercadería disponible temporalmente antes de los conciertos. La magnitud de la expectativa quedó reflejada durante la venta de entradas: Ticketmaster soportó más de 619 mil usuarios conectados para las tres fechas de BTS en Perú, mientras la banda surcoreana, que debutó en 2013 y nominada cinco veces a los premios Grammy, prepara uno de los eventos de K-pop más esperados del año en Lima. (Con información de Agencia Andina).