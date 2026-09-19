J Balvin dedica mensaje a Valentina Ferrer tras anuncio de separación: "Celebro la mujer que eres"

J Balvin sorprendió al publicar este sábado 19 de septiembre una galería de fotos acompañada de un extenso mensaje de afecto dirigido a la modelo argentina Valentina Ferrer, con motivo de su cumpleaños número 33.

La dedicatoria del cantante colombiana ocurre poco después de que la modelo confirmara a través de sus historias de Instagram que ambos decidieron tomar caminos separados tras ocho años de relación.

El intérprete urbano centró su dedicatoria en la admiración que siente por la personalidad de la modelo y por su papel fundamental como madre de Río, el hijo que ambos tienen en común desde junio de 2021. El artista reconoció la fuerza, la sabiduría y la luz que caracterizan a la celebridad en su vida diaria.

Agradecimiento y reconocimiento

Asimismo, el músico expresó su agradecimiento por el vínculo familiar y por la crianza del menor, señalando que verla desempeñar su rol maternal es uno de los aspectos que más valora de ella. La publicación enfatizó que existen personas que merecen reconocimiento tanto por sus acciones como por su esencia.

Procesos de separación y prioridades familiares

Previamente, la modelo argentina había anunciado la separación de la pareja bajo términos de amor y respeto mutuo, indicando que la decisión busca el bienestar de su familia. En su mensaje, Ferrer puntualizó que el cuidado y el acompañamiento constante de su hijo continuarán siendo la prioridad central de ambos, solicitando tranquilidad y comprensión ante esta etapa personal.