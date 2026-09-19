Arranca la venta global del iPhone 18 Pro y Pro Max con largas filas en tiendas físicas

La venta presencial de los nuevos iPhone 18 Pro y Pro Max comenzó este viernes en distintas ciudades del mundo, congregando a decenas de seguidores de Apple que hicieron filas desde la madrugada frente a la icónica tienda de la Quinta Avenida, en Nueva York.

Estos teléfonos, que tienen al borgoña como el color protagonista de su presentación, salieron al mercado con un precio inicial de US$1,199 para el modelo Pro y US$1,299 para la versión Pro Max, marcando el lanzamiento oficial de la nueva generación de dispositivos de la compañía.

Para asegurar los primeros lugares en la jornada, algunos interesados en Nueva York acudieron desde la noche anterior, mientras que otros llegaron a las 4 de la madrugada al corazón de Manhattan.

Presencia de CEO de Apple y iPhone Duo

La fachada del establecimiento neoyorquino fue decorada con vinilos en tono borgoña para la ocasión. Durante la apertura, la presencia de John Ternus, el nuevo director ejecutivo de Apple, generó entusiasmo entre los asistentes al recibir personalmente a los compradores, conversar con ellos y firmar algunas de las cajas de los equipos adquiridos.

Más allá de las versiones Pro y Pro Max, los seguidores de la marca también mantienen altas expectativas ante la llegada próxima del iPhone Duo, el cual se perfila como el primer modelo plegable desarrollado por la compañía. El inicio de la comercialización física volvió a movilizar a los fanáticos tecnológicos en los principales puntos de venta autorizados a nivel global.