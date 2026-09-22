2 de cada 3 ofertas exigen habilidades tecnológicas: ¿cuáles son las más solicitadas?

El mercado laboral peruano está cambiando y el dominio de herramientas tecnológicas se ha convertido en un requisito cada vez más frecuente para conseguir empleo. El 64% de las ofertas laborales publicadas en el país solicita al menos una habilidad tecnológica, según el estudio “Inteligencia de habilidades y demanda laboral en Perú”, elaborado por el Observatorio de Inteligencia de Mercados de la Universidad San Ignacio de Loyola (ODEM USIL).

La investigación analizó 8 mil 078 vacantes publicadas en portales de empleo durante agosto de 2026, correspondientes a diez profesiones: Administración, Arquitectura, Comunicación, Derecho, Diseño Gráfico, Educación, Gastronomía, Ingeniería Ambiental, Marketing y Psicología. En total, se identificaron 107 mil 938 menciones de habilidades, lo que equivale a un promedio de más de 13 competencias solicitadas por cada oferta laboral.

Diseño Gráfico, Marketing y Administración concentran la mayor demanda tecnológica

La exigencia de habilidades tecnológicas en el mercado laboral peruano cambia considerablemente según la profesión. Diseño Gráfico encabeza la lista: el 86% de sus ofertas de empleo exige al menos una competencia tecnológica. Le siguen Marketing, con 75%, y Administración, con 72%. En Educación, en cambio, la proporción alcanza el 46%, mientras Gastronomía registra el porcentaje más bajo entre las carreras estudiadas.

El informe también revela que las habilidades técnicas representan el 61% de todas las menciones registradas, por encima de las habilidades blandas (17%) y tecnológicas (13%). Entre las competencias individuales más demandadas destaca Microsoft Office, con cerca de 1 800 menciones. También aparecen proactividad, trabajo en equipo, atención al cliente, comunicación efectiva, orientación a resultados, Excel intermedio, retail, creatividad e indicadores de gestión. Por áreas, calidad, procesos y mejora continua lidera con alrededor de 8 800 menciones, seguida por marketing y publicidad, ventas y desarrollo comercial.

¿Qué habilidades buscan las empresas según la profesión?

En Diseño Gráfico, donde se revisaron cerca de 600 vacantes, la creatividad registró alrededor de 310 menciones, mientras que Photoshop apareció unas 290 veces, Illustrator 250 y Premiere 170. En Psicología, el 58% de las cerca de 700 ofertas analizadas solicita al menos una habilidad tecnológica. Reclutamiento y selección fue mencionado aproximadamente 340 veces, mientras Excel intermedio y Microsoft Office alcanzaron unas 150 menciones cada uno.

“Las ofertas muestran que las empresas buscan personas capaces de organizar el trabajo, mejorar procesos y responder a objetivos concretos. Esa base se combina con herramientas y conocimientos distintos según la profesión”, explicó Rossemery Escobedo, gerenta de Empleabilidad e Innovación Educativa de la USIL. El estudio identificó 20 mil 783 términos distintos dentro de las 107 mil 938 menciones analizadas, reflejando la variedad de competencias que actualmente demanda el mercado laboral en Perú. El ODEM USIL precisó que estos porcentajes corresponden a menciones de habilidades y no al número total de vacantes. (Con información de Infobae).