Evolución de la natalidad en Perú: ¿Cómo la tecnología de precisión ayuda a planificar la maternidad a más edad?

Los nacimientos inscritos en Perú cayeron un 28.2% entre 2019 y 2024, situando la tasa de fecundidad en 1.76 hijos por mujer, por debajo del reemplazo generacional (INEI / BCRP).

El congelamiento planificado de óvulos creció 4 veces en EE.UU. y 10 veces en Reino Unido, donde el 70% de las pacientes tiene entre 30 y 35 años (AJOG / HFEA).

La evaluación de la pareja desde el primer momento es clave, dado que entre el 40% y 50% de las causas de infertilidad corresponden al factor masculino (ASRM).

El Perú atraviesa un cambio demográfico estructural marcado por la reducción de la natalidad y el envejecimiento poblacional. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), los nacimientos inscritos cayeron un 28.2% entre los años 2019 y 2024, lo que redujo la tasa de fecundidad a 1.76 hijos por mujer, una cifra que se ubica por debajo del nivel de reemplazo generacional fijado en 2.1.

Esta tendencia responde al interés de muchas peruanas por consolidar su desarrollo profesional y postergar la maternidad pasados los 30 o 35 años, aunque también a diagnósticos de infertilidad que no se detectan a tiempo. Frente a este escenario, la American Society for Reproductive Medicine (ASRM) señala que la salud reproductiva debe abordarse siempre en pareja, puesto que el factor masculino explica entre el 40% y el 50% de las causas de infertilidad. En ese sentido, la andrología moderna exige ir más allá del análisis seminal convencional para estudiar la calidad funcional del espermatozoide mediante técnicas avanzadas de selección (como microfluidos, MACS o PICSI) e Inteligencia Artificial, permitiendo tratamientos personalizados según cada diagnóstico.

Ante esta realidad, la medicina reproductiva se ha orientado hacia un modelo preventivo, seguro y de alta precisión. Reportes del American Journal of Obstetrics & Gynecology (AJOG) revelan que en Estados Unidos el congelamiento planificado de óvulos se multiplicó por 4 en los últimos años. De igual forma, datos de la Human Fertilisation and Embryology Authority (HFEA) de Reino Unido registran que esta práctica creció 10 veces en dicho país, donde cerca del 70% de las solicitudes proviene de mujeres de entre 30 y 35 años. Para atender este requerimiento, la respuesta médica ya no apela a esquemas tradicionales de ensayo y error, sino a la integración de laboratorios inteligentes capaces de analizar la vitalidad celular y seleccionar los embriones con mayor probabilidad de implantación sin alterar su desarrollo.

"La evolución en las decisiones reproductivas de la población exige que las instituciones de salud respondamos con la máxima exigencia científica; por ello, en Inmater hemos consolidado nuestro laboratorio como un centro de biotecnología e Inteligencia Artificial de estándar internacional.

Nuestro foco en tecnología de precisión e investigación clínica propia nos permite evaluar la viabilidad embrionaria con altísima exactitud, logrando elevar la tasa de embarazo del 50% al 75% e incrementar la gestación en curso con latido del 48.83% al 66.66%. Con un promedio de sólo 1.04 embriones transferidos por paciente (frente al 1.8 del mercado), logramos reducir los intentos fallidos, eliminar los riesgos de embarazos múltiples y brindar a nuestras familias una solución eficiente, segura y empática desde el primer momento , sostiene Carlos Aguilar Ojeda, Gerente General de Inmater.

Para abordar la salud reproductiva a tiempo y libre de prejuicios, los especialistas sugieren tomar en cuenta cinco pautas respaldadas por la comunidad médica:

Evaluación preventiva de la reserva ovárica: Realizar análisis hormonales a partir de los 30 años para conocer la cantidad y calidad de óvulos antes de que la fertilidad disminuya de forma natural pasados los 35 años.

Diagnóstico andrológico simultáneo: Examinar la salud reproductiva del varón desde la primera consulta, considerando que el factor masculino representa del 40% al 50% de las causas de infertilidad en la pareja.

Preservación planificada a edades tempranas: Vitrificar óvulos o espermatozoides antes de los 35 años para disponer de células jóvenes y viables que respalden proyectos de maternidad o paternidad a futuro.

Tratamientos respaldados por Inteligencia Artificial: Acudir a centros que utilicen sistemas de monitoreo continuo las 24 horas para identificar los embriones con mayor viabilidad sin manipular su entorno biológico.

Atención médica con trazabilidad digital: Solicitar mecanismos de seguridad por radiofrecuencia que aseguren un 0% de margen de error humano en la identificación y custodia de las muestras biológicas.

"Decidir ser padres a una edad más avanzada o tras varios intentos fallidos no tiene por qué ser un camino de incertidumbre; hoy la salud reproductiva dejó de ser una decisión asociada únicamente al número de nacimientos y pasó a ser una decisión ligada a ampliar las posibilidades de vida de las personas. En Inmater, entendemos que detrás de cada diagnóstico hay un proyecto planificado, y por eso ponemos la biotecnología más avanzada de la región al servicio de las familias peruanas, garantizando un acompañamiento integral de máxima precisión, transparencia y empatía desde el primer día", concluye el gerente general de Inmater.

Los principales hitos científicos, investigaciones recientes y el panorama futuro de la medicina reproductiva serán el eje central del CIRA 2026, congreso que se llevará a cabo los días 27 y 28 de noviembre en el Country Club Lima Hotel. Organizado por Inmater, el evento reunirá a más de 300 médicos y especialistas de la región junto a ponentes internacionales de primer nivel, quienes debatirán sobre el paso hacia una andrología de precisión, los avances en técnicas de selección espermática para el factor masculino, la receptividad uterina y la Inteligencia Artificial aplicada a la embriología. Para mayor información e inscripciones, ingresar a este link.

SOBRE INMATER

INMATER es una clínica especializada en fertilidad y reproducción asistida de alta complejidad en el Perú, referente en investigación clínica, innovación y aplicación de biotecnología de precisión. Cuenta con acreditación internacional y el laboratorio más avanzado de la región, equipado con sistemas de Inteligencia Artificial, incubadoras de monitoreo continuo y trazabilidad biológica digital. Su modelo de atención integral 360° (médico, psicológico, nutricional y obstétrico) mantiene tasas de éxito comparables a los principales centros de fertilidad de Europa y Estados Unidos.

SOBRE EL CONGRESO CIRA 2026

El Congreso INMATER de Reproducción Asistida (CIRA) es el encuentro científico y académico de mayor relevancia en el país, diseñado para la actualización continua de ginecólogos, embriólogos y profesionales de la salud. En su edición 2026, el CIRA constituye la plataforma donde la comunidad médica analiza los últimos hallazgos en genética reproductiva, Inteligencia Artificial aplicada a la medicina reproductiva y el avance hacia una andrología de precisión. El foro abordará cómo superar el análisis seminal convencional mediante la estandarización del diagnóstico, el estudio de la calidad funcional del espermatozoide y el uso de técnicas avanzadas de selección espermática (como microfluidos, MACS, PICSI e IA), impulsando un cambio de enfoque regional centrado en identificar la alteración específica de cada paciente para definir la estrategia de tratamiento más adecuada.