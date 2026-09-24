Instituto tecnológico público desarrolla dispositivo portátil para medir la hemoglobina y detectar la anemia infantil

Institutos de Educación Superior Tecnológicos Públicos que implementan el Modelo de Excelencia (IDEX) a nivel nacional desarrollaron un dispositivo portátil para medir la hemoglobina y detectar la anemia infantil, así como un mecanismo para el tamizaje rápido de la diabetes en el marco del programa “Diseño aplicado de productos e incubación de proyectos” promovido por el Ministerio de Educación (Minedu).

Estos y otros proyectos de innovación tecnológica orientados a la salud, la seguridad laboral y la recuperación ambiental fueron elaborados por estudiantes de los 27 institutos tecnológicos públicos del país que implementan el Modelo de Excelencia (IDEX). Productos como un casco inteligente para minas y fábricas, y un biorreactor para la recuperación de suelos serán presentados en la Facultad de Arte y Diseño de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

En la presentación de los proyectos, los equipos de esos 27 institutos tecnológicos expondrán los problemas identificados y el proceso seguido para desarrollar soluciones y propuestas innovadoras que atiendan las necesidades de sus comunidades.

Proyectos innovadores

Desde Amazonas, el proyecto UCHINUATECH+HB, del Instituto Tecnológico Perú-Japón, plantea un dispositivo biomédico portátil y no invasivo para medir los niveles de hemoglobina mediante fotometría e imprimir los resultados al instante, orientado a facilitar la detección temprana de la anemia infantil en comunidades rurales sin conectividad.

Por su parte, el proyecto SMARTSAFE HELMET, del Instituto Tecnológico Pasco, propone un casco inteligente equipado con sensores y tecnología IoT para monitorear variables como gases tóxicos, impactos, temperatura y ubicación, y emitir alertas ante situaciones de riesgo en actividades mineras e industriales.

Asimismo, el Instituto Tecnológico Jorge Basadre Grohmann, de Madre de Dios, presentará BioSync, un biorreactor modular inteligente que integra sensores, automatización e IoT para monitorear el cultivo de microorganismos benéficos y contribuir a la recuperación de suelos afectados por la deforestación y la minería.

El Instituto Tecnológico Gilda Liliana Ballivián Rosado, de Lima, desarrolla DIABETES CERO, una propuesta que incluye tamizaje rápido, seguimiento mediante una aplicación y mensajes de texto con inteligencia artificial, además del diseño y fabricación local de prótesis transtibiales de bajo costo.

Otra propuesta destacada fue la del Instituto Tecnológico Simón Bolívar, del Callao, que presentará CHAKRABOT, un robot sembrador automatizado controlado mediante una aplicación móvil, diseñado para apoyar acciones de reforestación urbana y contribuir al incremento de áreas verdes.

Para el desarrollo de los proyectos, los docentes de los institutos tecnológicos contaron con 96 horas de formación, talleres, mentorías y acompañamiento técnico, además de la participación de 27 diseñadores industriales como mentores voluntarios.

La iniciativa contó con el apoyo del Consejo Nacional de Competitividad y Formalización del Ministerio de Economía y Finanzas, y del Programa SeCompetitivo, a través de la iniciativa “Fortalecimiento de la Gobernanza en CTI”, implementada por CONCYTEC.

Esta experiencia beneficiará a más de 27 000 estudiantes de los institutos tecnológicos públicos para el desarrollo de la innovación tecnológica, la investigación aplicada y el diseño y emprendimiento, en articulación con las necesidades de sus territorios y las demandas del sector productivo.