YouTube presenta nuevas herramientas de inteligencia artificial y funciones de monetización para creadores

Durante el evento Made on YouTube, la plataforma presentó un conjunto de nuevas herramientas tecnológicas diseñadas para ayudar a los creadores de contenido en todas las etapas de su actividad, mediante funciones avanzadas de personalización, automatización de tareas y fortalecimiento de las interacciones con las audiencias a nivel global.

Para optimizar la experiencia de los usuarios, YouTube implementará feeds de inicio personalizados mediante prompts conversacionales y la función Shorts Series, la cual permitirá organizar videos en temporadas y episodios.

Asimismo, se incorporó una herramienta de edición conversacional en la aplicación YouTube Create y actualizaciones en YouTube Studio para gestionar borradores, miniaturas y pruebas A/B, junto con sistemas de detección de rostro y voz (Likeness detection) para proteger la marca personal de los creadores.

Herramientas en vivo y expansión

En el ámbito de las transmisiones en directo y la participación de los seguidores, la plataforma introdujo los "Showdowns" para competencias amistosas entre creadores, doblaje automático en tiempo real y la expansión de la función "Watch With" para videos de larga duración. Estas opciones se complementan con herramientas de moderación impulsadas por inteligencia artificial y espacios exclusivos para miembros dentro de la comunidad.

Respecto al desarrollo empresarial y las colaboraciones, YouTube lanzó Creator Partnerships y Ask Studio para facilitar el contacto entre creadores y marcas, agilizando la elaboración de propuestas y presentaciones. Adicionalmente, el programa de afiliados de YouTube Shopping ampliará su cobertura a 35 países este año, incorporando soporte internacional para Amazon y etiquetas de productos con actualización automática según la ubicación geográfica del espectador.