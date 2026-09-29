La inteligencia artificial (IA) avanza a una velocidad que genera preocupación entre investigadores y empresarios tecnológicos. Aunque actualmente se utiliza para redactar textos, desarrollar programas y crear imágenes, algunos especialistas advierten que su evolución durante los próximos diez años podría plantear amenazas sin precedentes. El debate se centra en la posibilidad de que, antes de 2036, surjan sistemas tan avanzados que superen la capacidad humana para supervisarlos y controlarlos.

BILL GATES ADVIERTE SOBRE LOS PELIGROS DE LA IA

El cofundador de Microsoft, Bill Gates, advirtió que el uso malintencionado de herramientas avanzadas de inteligencia artificial podría desencadenar consecuencias catastróficas, incluso provocar miles de millones de muertes. Durante una entrevista para NBC News, el empresario solicitó que los gobiernos establezcan regulaciones obligatorias y mecanismos de supervisión, al considerar insuficiente que las propias compañías tecnológicas se encarguen de controlar sus desarrollos.

La preocupación también alcanza a la comunidad científica. El International AI Safety Report 2026, elaborado con la participación de más de 100 especialistas independientes, señala que los sistemas de inteligencia artificial están adquiriendo mayores capacidades para ejecutar tareas complejas con menor intervención humana. Sin embargo, los investigadores aclaran que las tecnologías actuales todavía presentan limitaciones importantes y requieren supervisión para desarrollar actividades prolongadas.

¿QUÉ TAN REAL ES EL RIESGO DE EXTINCIÓN HUMANA ANTES DE 2036?

Para que la inteligencia artificial represente una amenaza existencial, tendría que alcanzar niveles extraordinarios de autonomía, acceder a recursos e infraestructuras críticas y desarrollar capacidades que dificulten su control. Los especialistas también investigan escenarios relacionados con ciberataques, amenazas biológicas y aplicaciones militares. No obstante, superar la inteligencia humana no significaría automáticamente disponer de los medios necesarios para provocar una catástrofe mundial.

Una encuesta del proyecto LEAP, realizada en 2026, reveló que el 62 % de los especialistas consultados consideró posible que un acontecimiento impulsado principalmente por inteligencia artificial provocara al menos 50 muertes o pérdidas económicas de 100 mil millones de dólares antes de 2050. Sin embargo, estas estimaciones reflejan opiniones formuladas bajo incertidumbre y no constituyen evidencia de una futura extinción humana. Mientras tanto, investigadores y empresas tecnológicas continúan estudiando mecanismos de seguridad para prevenir posibles escenarios de pérdida de control.