WhatsApp: padres recibirán alertas cuando sus hijos se unan a nuevos grupos

WhatsApp presentó un nuevo conjunto de herramientas de controles parentales opcionales diseñadas para adolescentes, permitiendo a padres e hijos configurar de manera conjunta aspectos relacionados con la privacidad, los grupos, los estados, los canales y el uso de Meta AI.

Los adultos podrán definir configuraciones específicas como quién puede ver la foto de perfil del menor o quién tiene autorización para agregarlo a grupos, además de recibir notificaciones cuando se una o abandone un chat grupal, o cuando este registre un aumento significativo de integrantes.

Gestión mediante PIN y control de canales

Si el adolescente desea flexibilizar alguna de estas configuraciones de privacidad, deberá solicitar la aprobación de sus padres utilizando un PIN configurado por el adulto responsable. Las herramientas también permiten regular la visualización de actualizaciones de estado, las personas autorizadas para ver dichas publicaciones y el uso de los canales de WhatsApp, bajo una activación completamente opcional que cada familia puede modificar o desactivar en cualquier momento.

Restricciones para Meta AI y privacidad de conversaciones

En cuanto a Meta AI, el asistente de inteligencia artificial de la plataforma, los padres podrán elegir entre la configuración predeterminada para mayores de 13 años y una modalidad más restrictiva denominada "Contenido limitado". WhatsApp señaló que estas funciones se desarrollarán progresivamente con el objetivo de promover conversaciones entre padres e hijos sobre el uso responsable de la aplicación.

La plataforma precisó que la activación de estas herramientas de supervisión no permitirá a los adultos leer los mensajes ni escuchar las llamadas personales de los menores. Las conversaciones y llamadas continuarán protegidas mediante cifrado de extremo a extremo, garantizando que ninguna persona ajena al chat, incluida la propia compañía, pueda acceder a su contenido.