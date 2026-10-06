El universo llega a Google: doodle destaca la Semana Mundial del Espacio 2026

Google volvió a convertir su página principal en una ventana hacia el universo. Con motivo de la Semana Mundial del Espacio 2026, el gigante tecnológico presentó un doodle especial que pone en primer plano la exploración espacial y los avances que están transformando la manera en que la humanidad llega más allá de la Tierra.

Google celebra la Semana Mundial del Espacio 2026

La Semana Mundial del Espacio se celebra del 4 al 10 de octubre de 2026 bajo el lema “Rocket Revolution” (Revolución de los Cohetes). Como parte de esta conmemoración internacional, Google dedicó uno de sus populares doodles al evento e incorporó una imagen recientemente difundida de la nebulosa Rosebud, captada por el telescopio espacial James Webb de la NASA.

La celebración tiene sus orígenes en 1999, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó oficialmente la Semana Mundial del Espacio mediante la resolución 54/68. Desde entonces, la iniciativa busca reconocer las contribuciones de la ciencia y la tecnología espaciales al bienestar de la humanidad y acercar el conocimiento sobre el universo a ciudadanos de diferentes países.

Actualmente, la Semana Mundial del Espacio es considerada uno de los mayores eventos anuales dedicados a la exploración espacial. A través de actividades educativas y científicas, sus organizadores buscan despertar el interés de niños y jóvenes por áreas vinculadas con la astronomía, la ingeniería y la tecnología, además de contribuir a la formación de una nueva generación de profesionales del sector espacial.

“Rocket Revolution”: la nueva carrera por llegar al espacio

El lema “Rocket Revolution” pone el foco en la transformación que experimentan los sistemas de lanzamiento. Si durante décadas llegar al espacio estuvo principalmente reservado a grandes programas gubernamentales, el escenario se ha ampliado con la aparición de empresas privadas, cohetes reutilizables, startups, proyectos universitarios y nuevos programas espaciales nacionales.

Esta revolución está cambiando quién puede acceder al espacio, con qué frecuencia pueden realizarse lanzamientos y para qué objetivos se utilizan estas tecnologías. La participación de nuevos actores abre posibilidades para la investigación científica, innovación tecnológica, educación y formación profesional. Cada año, el tema de la Semana Mundial del Espacio es seleccionado por la World Space Week Association, en coordinación con la Oficina de las Naciones Unidas para Asuntos del Espacio Ultraterrestre, y sirve como eje para las actividades desarrolladas alrededor del mundo.