Google lanza Gemini 4 Argon: la nueva IA avanzada capaz de resolver tareas complejas

Google presentó Gemini 4 Argon, el primer modelo de su nueva generación de inteligencia artificial diseñado para resolver problemas de mayor complejidad mediante el uso combinado de código, análisis y herramientas especializadas.

Esta herramienta, disponible a través de la API de Gemini, entornos empresariales y para suscriptores de los planes Google AI Ultra y Pro, permite abordar tareas avanzadas en desarrollo de software, investigación científica y automatización de procesos. Entre sus primeras aplicaciones, la compañía destacó la reorganización en pocas semanas de partes del código fuente de Chromium, trabajo que anteriormente tomaba varios meses.

Aplicaciones en salud, ciencia y robótica

En el ámbito médico y biológico, especialistas de Gamow Labs emplearon el modelo para analizar genomas anonimizados de recién nacidos e identificar una alteración cromosómica no detectada previamente por herramientas tradicionales, al tiempo que investigadores desarrollaron cinco diseños de enzimas con actividad catalítica comprobada en laboratorio. Asimismo, en la investigación sobre fusión nuclear junto a la Universidad de Maryland, Argon identificó casos matemáticos para evaluar simulaciones de estelaradores, mientras que en robótica analizó el video de una persona jugando cornhole para generar instrucciones en el robot humanoide Apollo, de la firma Apptronik, logrando siete lanzamientos consecutivos en simulación y ejecución física.

Seguridad informática y precios

En materia de ciberseguridad, la empresa Wiz utilizó este modelo en la protección de sistemas gubernamentales y sanitarios, detectando una vulnerabilidad que exponía una clave maestra con acceso de administrador a cientos de miles de registros médicos. Frente a estos escenarios, la tecnología de Google incorpora filtros para detectar intentos de manipulación y restringir solicitudes peligrosas. Adicionalmente, el modelo permite transformar fotografías de entornos reales en minijuegos tridimensionales interactivos.

Respecto a su comercialización, el acceso inicial mediante la API de Gemini contempla un costo de 2 dólares por millón de tokens de entrada y 10 dólares por millón de tokens de salida, con un descuento del 95 % para tokens almacenados en caché. De igual manera, los científicos e investigadores calificados pueden postular para obtener seis meses de acceso gratuito al nivel superior de la plataforma Antigravity, según los criterios de disponibilidad y selección fijados por la empresa.